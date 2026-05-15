În prezent, contribuțiile românilor la sistemul de asigurări sociale reprezintă 25% din salariul brut. Cea mai mare parte a acestei contribuții merge către sistemul public de pensii, cunoscut drept Pilonul I. În același timp, o cotă de 4,75% este direcționată către fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II.

Sumele acumulate în Pilonul II sunt administrate de fondurile private și investite pe piețele financiare, cu scopul de a obține randamente cât mai bune pentru viitorii pensionari.

Proiectul de lege propune modificarea Legea nr. 411/2004, mai exact a articolului 25 alineatul 1, prin introducerea unui nou punct care să permită explicit investițiile în domeniul apărării și securității.

„Administratorii vor putea investi activele fondului în valori mobiliare emise de companii care activează în domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Sunt incluse și tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use)”, prevede modificarea.

Textul proiectului prevede că aceste investiții vor trebui realizate cu respectarea normelor prudențiale și a regulilor de diversificare prevăzute de legislația națională. În același timp, vor rămâne interzise investițiile în arme considerate controversate sau interzise prin reglementările existente.

Inițiatorii proiectului susțin că măsura este determinată în principal de actualul context geopolitic internațional. Războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu și din jurul Iranului au făcut ca firmele din industria de apărare să devină tot mai profitabile.

Conform expunerii de motive, parlamentarii consideră că noua reglementare ar putea avea un dublu efect pozitiv: pe de o parte, diversificarea mai prudentă a portofoliilor fondurilor de pensii, iar pe de altă parte accesul la oportunități de investiții în sectoare strategice cu potențial ridicat de profit, ceea ce ar putea genera randamente mai bune pentru românii care contribuie la Pilonul II de pensii.