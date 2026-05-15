Călin Georgescu a declarat joi seară că autoritățile române ar fi pus pe masa discuțiilor mai multe obiective strategice ale statului român într-o propunere adresată Coreei de Sud.

Acesta a afirmat că există inclusiv o scrisoare transmisă de fostul sau actualul guvern către partea sud-coreeană, în care ar fi fost incluse proiecte considerate de interes strategic pentru România.

Potrivit lui Georgescu, printre aceste obiective s-ar afla Nuclearelectrica, mai multe tronsoane de cale ferată, cablul subteran Constanța–Istanbul, dar și proiectul noului aeroport din zona de sud a țării, în județul Giurgiu, denumit Aeroportul Decebal.

El a susținut că aceste proiecte ar fi fost prezentate fie pentru vânzare, fie sub forma unui parteneriat public-privat și a afirmat că aceste informații sunt deja cunoscute.

Georgescu a spus că totul se știe și a sugerat că autoritățile nu mai pot trata aceste subiecte ca pe unele ascunse de opinia publică.

„Vânzarea obiectivelor strategice, care este multiplu, ați vorbit și dumneavoastră, toată presa a vorbit, aș putea să revin eu cu ceva în plus. De aia vă spun că totul se știe. Oamenii ăștia cred că sunt într-o zonă de asta virtuală, dacă ei cred că totul merge cum a mers până acum. Nu! Se știe și de o scrisoare adresată Coreei de Sud, de către fostul sau actualul guvern care administrează, ce administrează ei aici, în care s-a pus pe masă pentru vânzare sau, în ghilimele spus, partener public-privat. Printre alte obiective ale poporului român strategice au fost: Nuclearelectrica, cale ferată pe foarte multe tronsoane, cablu subteran Constanța-Istanbul, noul aeroport din zona de sud, județul Giurgiu, numit Aeroportul Decebal și altele”, a afirmat Călin Georgescu, potrivit Gândul.

Amintim că, România și Coreea de Sud au semnat joi un Memorandum de Înțelegere în domeniul apărării, în cadrul expoziției Black Sea Defense and Aerospace (BSDA) 2026.

Documentul a fost semnat de general-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale, și de Shin Sang Bum, președintele Agenției de Apărare pentru Tehnologie și Calitate din Coreea de Sud.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, acordul vizează cooperarea în procesul de achiziție a produselor și serviciilor militare și stabilește furnizarea de servicii mutuale de asigurare guvernamentală a calității.

Mai exact, instituțiile responsabile din cele două state vor colabora pentru verificarea și certificarea calității produselor și serviciilor destinate sectorului de apărare, în contextul contractelor de achiziții militare.

Ministerul Apărării precizează că memorandumul are rolul de a facilita colaborarea tehnică și industrială dintre România și Coreea de Sud.

Acordul vine într-un moment în care România accelerează programele de modernizare militară și investițiile în industria de apărare, iar Coreea de Sud devine tot mai prezentă în proiectele europene de înzestrare militară.

Companiile sud-coreene sunt implicate tot mai mult în contracte importante din Europa, inclusiv în regiune, iar România și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru extinderea cooperării în acest domeniu.