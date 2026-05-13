Compania națională de transport al energiei electrice a precizat că Sistemul Electroenergetic Național se confruntă cu un grad ridicat de solicitare operațională, specific unor astfel de situații excepționale, însă funcționarea este menținută în parametri normali.

Potrivit Transelectrica, specialiștii operatorului de transport și de sistem lucrează împreună cu toate entitățile operaționale din SEN pentru monitorizarea permanentă a parametrilor și pentru aplicarea măsurilor tehnice necesare.

Reprezentanții companiei au transmis că obiectivul principal este menținerea echilibrului dintre producție și consum, precum și funcționarea în siguranță a rețelei electrice de transport.

Aceștia au subliniat că, în prezent, Sistemul Electroenergetic Național funcționează conform standardelor de operare și nu există probleme privind continuitatea alimentării cu energie electrică.

Transelectrica a explicat că un rol important în această perioadă îl are funcționarea interconectată a rețelei electrice din România cu sistemele electroenergetice europene.

Această interconectare contribuie la creșterea rezilienței sistemului și reduce semnificativ riscul apariției unor perturbări majore.

În perioadele în care consumul este ridicat și producția internă este mai redusă, schimburile transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare al pieței energetice europene.

Astfel, importurile de energie nu reprezintă o situație excepțională, ci o parte firească a modului în care funcționează sistemul energetic interconectat la nivel european.

„Specialiștii Operatorului de Transport și de Sistem, Transelectrica, în strânsă colaborare cu specialiști ai tuturor entităților operaționale din SEN, monitorizează permanent evoluția parametrilor SEN și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție – consum. În acest moment, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, în conformitate cu standardele de operare. Rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare”, se menționează în comunicat.

Transelectrica a precizat că se află în coordonare permanentă cu producătorii de energie, operatorii de distribuție și partenerii europeni pentru a asigura continuitatea alimentării consumatorilor din România.

Problemele au început în data de 4 mai, când SN Nuclearelectrica SA a anunțat că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea. Potrivit companiei, cauza a fost apariția unei disfuncționalități la un separator electric, echipament aflat în partea clasică a reactorului.

Ulterior, pe 7 mai, Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 va rămâne oprită pentru o perioadă mai lungă, după evaluările făcute de specialiști.

Această prelungire a indisponibilității a crescut presiunea asupra sistemului energetic, mai ales în contextul apropierii sezonului cu consum ridicat.

În paralel, conform programului stabilit anterior și bugetat, Unitatea 1 a CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026.

Această oprire face parte din lucrările programate periodic pentru mentenanță și verificări tehnice necesare funcționării în siguranță a reactorului.

Astfel, în prezent, ambele unități nucleare de la Cernavodă sunt indisponibile temporar, ceea ce reprezintă una dintre cele mai sensibile situații pentru Sistemul Electroenergetic Național.