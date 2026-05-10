Se întrerupe alimentarea cu energie electrică în perioada 11–15 mai. În perioada 11–15 mai 2026, județul Galați va fi afectat de o serie de întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, anunțate de operatorul de distribuție. Măsurile vizează lucrări de modernizare, întreținere și revizie a rețelei electrice, cu impact asupra mai multor zone urbane și rurale.

Autoritățile transmit că aceste intervenții sunt necesare pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie și reducerea riscului de avarii neplanificate în viitor.

Potrivit operatorului de distribuție, întreruperile sunt parte a unui program tehnic de mentenanță care include:

modernizarea infrastructurii electrice

lucrări de reparații și revizie

îmbunătățirea capacității de distribuție

prevenirea defectelor majore în rețea

Aceste lucrări sunt esențiale pentru stabilitatea sistemului energetic local și pentru reducerea întreruperilor accidentale.

Data Localitate / zonă Detalii întrerupere Consumatori afectați Interval orar 11 mai 2026 (luni) Loc. Moscu Zona străzii principale spre Băneasa 150 abonați 09:00 – 17:00 11 mai 2026 (luni) Loc. Moscu Zona de nord 150 abonați 09:00 – 17:00 12 mai 2026 (marți) Mun. Galați – Micro 39B Blocuri J5, J10, J11, U5, K9, V3, V4, W5, W6, W7, W8, Y20, Y21, Y22; magazine și instituții (Profi Market, 2 Pași Market, Banca Transilvania, Medicotest, Direcția Fiscalitate) Abonați casnici și agenți economici 08:00 – 12:00 12 mai 2026 (marți) Mun. Galați – Micro 39A Blocuri T8, T10, Y13, Y14, Z8, Z10, Z11, Z12 Abonați casnici și agenți economici 11:00 – 15:00 12 mai 2026 (marți) Com. Liești Lucrări de rețea fără întreruperea alimentării 0 abonați deconectați 09:00 – 15:00 12 mai 2026 (marți) Loc. Moscu Zona de nord 150 abonați 09:00 – 17:00 13 mai 2026 (miercuri) Mun. Galați – Micro 38 Blocuri Y8, N17, N18, U2, K1, K5, Cămin 52, Creșa 6 Abonați casnici și agenți economici 08:00 – 12:00 13 mai 2026 (miercuri) Mun. Galați – Micro 39C Blocuri B5, B6, C3, C4, C5, C6, A3, A4, A5, A6, inclusiv stația LUKOIL Abonați casnici și agenți economici 11:00 – 15:00 13 mai 2026 (miercuri) Mun. Tecuci Aleea Complexului, 1 Decembrie 1918 (parțial), Aleea Egalității (parțial) 200 abonați 09:00 – 15:00 13 mai 2026 (miercuri) Com. Cosmești (Furcenii Vechi) Zonă parțială 150 abonați 09:00 – 15:00 13 mai 2026 (miercuri) Loc. Moscu Zona străzii principale spre Băneasa 150 abonați 09:00 – 17:00 14 mai 2026 (joi) Mun. Galați – Micro 21 Blocuri D17, D18, D19, C1, C2, C3, inclusiv 7 Days Market Abonați casnici și agenți economici 08:00 – 12:00 14 mai 2026 (joi) Mun. Galați – zona Plaja Dunărea / Parc Aventura Zonă de agrement Abonați casnici și agenți economici 11:00 – 15:00 14 mai 2026 (joi) Com. Liești / Sat Bucești Sat Liești (1 agent economic), Sat Bucești parțial 100 abonați 09:00 – 15:00 14 mai 2026 (joi) Loc. Moscu Zona de nord 150 abonați 09:00 – 17:00 15 mai 2026 (vineri) Mun. Galați Str. Clăbucet (Călugăreni) și str. Anghel Saligny (tronson Basarabiei – Tecuci) Toți abonații din perimetru 08:00 – 12:00 15 mai 2026 (vineri) Com. Nicorești Zonă extravilană 1 agent economic 09:00 – 15:00

Informațiile privind întreruperile de energie electrică sunt actualizate în mod constant de către operatorul de distribuție, direct pe platforma oficială www.distributie-energie.ro, în secțiunea dedicată „Întreruperi programate”, unde utilizatorii pot verifica în timp real zonele afectate și intervalele orare estimate.

Pentru sesizări, deranjamente sau solicitări de suport tehnic, consumatorii au la dispoziție numărul de telefon 0236.929, apelabil la tarif normal, precum și linia TelVerde 0800.500.205, disponibilă gratuit pentru raportarea problemelor legate de alimentarea cu energie electrică.