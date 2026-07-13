Prognoza meteo ANM, luni, 13 iulie. România, sub Cod Galben de vreme rea. Ce zone vor fi afectate

Prognoza meteo ANM, luni, 13 iulie. Vremea se schimbă semnificativ, instabilitatea atmosferică se extinde în mare parte din țară. Ploile torențiale, descărcările electrice și intensificările vântului vor afecta în special regiunile sudice, estice și centrale.

Prognoza meteo ANM, luni, 13 iulie. Luni, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale țării. Sunt anunțate reprize de ploi torențiale în Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, unde se pot acumula peste 40 l/mp în intervale scurte de timp. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, de grindină. În restul țării, vremea va fi mai bună, cu înnorări temporare și doar câteva ploi slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade la Brașov și 31 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În Dobrogea și Bărăgan, după cele 32 de grade înregistrate duminică, luni valorile termice vor scădea până în jurul a 27 de grade. Atmosfera va deveni instabilă, cu vânt în intensificare și ploi torențiale.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei sunt așteptate mai multe reprize de averse, însoțite de fenomene electrice, rafale puternice de vânt și cantități însemnate de apă. Temperaturile maxime nu vor depăși 27 de grade. În nordul Moldovei și în Bucovina, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu ploi consistente, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Valorile termice vor varia între 23 de grade la Suceava și 26 de grade la Iași și Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi în general frumoasă, cu mult soare și doar izolat sunt posibile ploi slabe în nordul regiunii. Temperaturile vor rămâne ușor sub normalul perioadei. În restul Transilvaniei, în special în est, sunt prognozate perioade cu ploi torențiale, intensificări ale vântului și căderi de grindină. Temperaturile vor fi în scădere față de ziua precedentă, iar maxima va ajunge la 26 de grade la Târgu Mureș.

În vestul țării va predomina vremea însorită, iar doar izolat pot apărea ploi de scurtă durată. După-amiaza, temperaturile vor urca până la aproximativ 28 de grade. În Oltenia, vremea va fi în general frumoasă, însă vântul va sufla destul de tare, cu viteze de 40–60 km/h. Spre seară, pe arii restrânse, sunt posibile averse, iar maximele vor atinge 31 de grade.

În sudul țării, atmosfera va deveni instabilă în a doua parte a zilei. Cerul se va înnora temporar și vor apărea mai multe reprize de averse, însoțite de tunete, fulgere și, pe alocuri, grindină. Temperaturile vor fi în scădere comparativ cu ziua precedentă.

În București, vremea se va răcori ușor, iar după-amiaza se vor înregistra în jur de 28 de grade. În a doua parte a zilei, cerul se va înnora, iar ploile torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge la aproximativ 25 l/mp. Pe timpul nopții, vremea se va ameliora, iar temperatura minimă va coborî până la 16 grade.

La munte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii, iar cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

Pe litoral, ziua va aduce ploi și descărcări electrice, însoțite de un vânt intens. Vremea se va răci, temperatura maximă pe plajă va fi de aproximativ 23 de grade, iar apa mării va avea cel mult 19 grade.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la ora 10:00 va fi valabilă o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

De altfel, între orele 10:00 – 22:00, va fi valabil un alt Cod Galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.