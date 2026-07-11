Cod galben emis de ANM. Fenomenele care apar în mai multe județe în următoarele ore
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ploaie, ploi, precipitatii, vremea, meteo, inundatii
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, valabilă pentru mai multe zone din țară. Atenționarea meteorologică va intra în vigoare duminică, 12 iulie, la ora 12:00 și va fi activă până luni, 13 iulie, la ora 02:00.
Vremea se schimbă brusc. ANM anunță furtuni, ploi torențiale și fenomene periculoase în mai multe județe
Meteorologii anunță perioade cu fenomene specifice vremii instabile, care se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la viteze de 50…70 km/h, iar în anumite zone sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
Avertizarea vizează în special regiuni precum Carpații Meridionali, local Carpații Orientali și Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei. Meteorologii precizează că fenomenele instabile vor apărea mai ales pe parcursul serii și al nopții în Dobrogea.
Potrivit prognozei ANM, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate pot ajunge la valori semnificative. „Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei, iar mai ales seara și noaptea în Dobrogea.
Manifestări ale instabilității atmosferice pot fi prezente izolat și în alte regiuni ale țării
Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”
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Fenomenele pot apărea pe intervale scurte de timp, fie în urma unor episoade de ploaie intensă de câteva ore, fie prin acumularea succesivă a precipitațiilor. ANM menționează că, pe lângă zonele incluse în avertizarea cod galben, manifestări ale instabilității atmosferice pot fi prezente izolat și în alte regiuni ale țării.
Instabilitatea atmosferică va continua și la începutul săptămânii viitoare
Meteorologii au precizat că evoluția vremii instabile nu se limitează doar la ziua de duminică. „Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a țării”, mai precizează sursa citată.
În zonele afectate sunt așteptate schimbări rapide ale condițiilor meteorologice, cu perioade de ploaie intensă alternate cu intervale mai calme. Avertizarea emisă de ANM urmărește fenomene asociate instabilității atmosferice, precum intensificări ale vântului, descărcări electrice și precipitații abundente.
Codul galben rămâne valabil în intervalul stabilit de meteorologi, respectiv de duminică, 12 iulie, ora 12:00, până luni, 13 iulie, ora 02:00.
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