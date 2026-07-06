Vremea se dă din nou este cap în România. Furtuni și temperaturi mai scăzute în aproape toată țara

Un nou episod de furtuni vor afecta România începând de luni, 6 iulie, potrivit prognozelor meteorologilor. Instabilitatea atmosferică va cuprinde treptat aproape toate regiunile țării, fiind așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Spre mijlocul săptămânii, temperaturile vor scădea semnificativ, inclusiv în Capitală.

Valul de furtuni debutează luni în vestul și centrul țării, iar pe parcursul săptămânii fenomenele de instabilitate atmosferică se vor extinde în majoritatea regiunilor. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 60 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Cele mai afectate zone în prima parte a intervalului vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul și cea mai mare parte a Transilvaniei. Ploi de scurtă durată și descărcări electrice sunt prognozate local și în Muntenia, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni ale țării.

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-15 litri pe metrul pătrat, însă izolat pot depăși 20-30 de litri pe metrul pătrat.

Din punct de vedere termic, începutul săptămânii aduce valori apropiate de normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade.

Marți, vremea va rămâne ușor instabilă, cu averse și descărcări electrice în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării. Miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar ploile vor cuprinde inițial nordul, nord-estul și centrul, extinzându-se ulterior spre vest, est și sud-est.

Joi, răcirea vremii va deveni evidentă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor varia de la aproximativ 19 grade în estul Transilvaniei până la 30 de grade în sudul Olteniei.

În București, ziua de luni va fi călduroasă, însă spre după-amiază și seară cresc șansele pentru averse și descărcări electrice.

Meteorologul Oana Păduraru avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică nu vor fi izolate, ci vor continua pe aproape întreaga durată a săptămânii, în timp ce valorile termice vor oscila de la o zi la alta.

„Din punct de vedere al instabilității atmosferice, vom avea parte de astfel de manifestări, chiar și astăzi, în Banat, Crișana, Maramureș, bună parte din Transilvania, zonele montane, dar pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni, inclusiv în sudul țării și condiții destul de mari și în zona Capitalei să fie manifestări de instabilitate, după-amiaza și în cursul nopții. Ne așteptăm la averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat posibile vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă, mai ales în intervale scurte de timp, deocamdată vor fi în general slabe, 10-15 l/mp. Pe măsură ce ne apropiem de mijlocul acestei săptămâni, în aproape toate zonele țării, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și atunci ne așteptăm și la cantități mai mari de apă. La fel, tot in intervale scurte de timp, acestea vor ajunge să depășească chiar și 30 l/mp. Cam toată săptămâna va fi mai instabilă, însă, din punct de vedere termic, alternanțe de la o zi la alta. Acum, la începutul săptămânii, ne situăm cu valorile termice în jurul celor normale pentru perioada în care ne aflăm, cu maxime astăzi intre 24 si 32 grade, in cursul noptilor cele mai mici valori in zone depresionare, în estul Transilvaniei unde vor fi 9-10 grade, iar cele mai ridicate deocamdată în zona Litorulului, unde se vor inregistra 21-22 grade. Apa mării rămâne, încă, destul de caldă, 23-25 grade, valorile mai mari in zona Deltei Dunării. La mijlocul săptămânii, valorile termice vor scădea destul de mult in jumătatea nordică a teritoriului, unde vor fi 20-21 grade, chiar si in Bucuresti vor fi maxime de 25 de grade”, a spus meteorologul Oana Păduraru, la România TV.

Pe parcursul zilei de luni, ploile vor fi mai frecvente în vestul, nord-vestul și centrul țării, însă averse izolate sunt așteptate și în restul regiunilor.

În Dobrogea și în Bărăgan, vremea va fi în general însorită în prima parte a zilei, iar temperaturile vor urca până la 31 de grade. Spre seară, înnorările se vor accentua și există posibilitatea apariției unor ploi de scurtă durată.

Și în sudul Moldovei, precum și în nordul Munteniei, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă, atingând valori de până la 31 de grade. În a doua parte a zilei sunt prognozate averse locale, pe suprafețe restrânse.

În nordul Moldovei și în Bucovina, ploile vor apărea izolat după orele amiezii. Până atunci, vremea va rămâne predominant frumoasă, cu temperaturi maxime de 27-28 de grade.