Alertă în Pacific: super-taifunul Bavi lovește insule-cheie ale SUA cu infrastructură militară

Un super-taifun de intensitate ridicată a traversat luni dimineață teritoriile insulare ale Statelor Unite din Pacific, afectând zone care găzduiesc infrastructuri militare strategice. Fenomenul meteorologic este considerat unul dintre cele mai puternice din acest an la nivel global și marchează a doua furtună majoră care lovește aceste insule din luna aprilie și până în prezent.

Taifunul Bavi a evoluat spre zona Insulelor Mariane de Nord, unde a atins intensitatea echivalentă unui uragan de categoria 5. Centrul sistemului atmosferic a trecut deasupra insulei Rota, locuită de aproximativ 2.000 de persoane, unde condițiile au devenit extrem de severe pe fondul vânturilor violente și al precipitațiilor intense.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, rafalele au depășit 290 km/h în zona centrală a furtunii, iar pe Rota vânturile au fost prognozate să treacă de 240 km/h. Aceste valori sunt asociate în mod obișnuit cu potențial de distrugere majoră asupra infrastructurii.

Specialiștii au avertizat că asemenea intensități pot produce avarii extinse clădirilor, pot doborî copaci și linii electrice și pot genera întreruperi prelungite ale alimentării cu energie electrică.

Pe lângă vânturile puternice, zona a fost afectată de ploi tropicale torențiale, cu risc ridicat de inundații fulgerătoare. Benzile de precipitații au continuat să influențeze insulele chiar și după trecerea centrului furtunii, menținând condiții instabile.

Autoritățile meteorologice au semnalat și pericolul inundațiilor costiere, generate de valurile de furtună împinse spre țărm de vânturile intense. În același timp, marea agitată și valurile de mari dimensiuni au făcut navigația extrem de periculoasă în regiune.

Rota se află la aproximativ 80 de kilometri nord de Guam, teritoriu unde sunt amplasate unele dintre cele mai importante instalații militare americane din Pacific, inclusiv baza Andersen a Forțelor Aeriene, considerată un punct-cheie pentru operațiunile din zonă.

Forțele Aeriene americane utilizează baza pentru rotația bombardierelor strategice B-1, B-2 și B-52, ca parte a prezenței militare din regiunea Pacificului. În aceeași zonă, baza navală din Guam găzduiește mai multe submarine de atac ale Marinei Statelor Unite.

An extreme wind warning is continues forRota MP until 11:15 AM ChST for extremely dangerous hurricane winds. Treat these imminent extreme winds as if a tornado was approaching and move immediately to an interior room or shelter NOW! pic.twitter.com/h37SsGy8U2 — NWS Guam 🇬🇺 (@NWSGuam) July 6, 2026

Guam are o populație de peste 150.000 de locuitori, iar pe insulă sunt dislocați peste 7.000 de militari activi. Autoritățile militare au anunțat un nivel ridicat de pregătire, pe fondul apropierii furtunii și al riscurilor asociate fenomenului.

Armata americană a transmis pe rețelele de socializare că personalul se află la cel mai înalt nivel de alertă, cu prognoze care indică vânturi cu potențial devastator. Serviciile meteorologice au confirmat, de asemenea, posibilitatea unor rafale de intensitate uraganică și a unor cantități semnificative de precipitații.

În același timp, insulele Saipan și Tinian, situate la aproximativ 120 de kilometri nord de Rota, au fost avertizate cu privire la impactul iminent al sistemului. Aceste zone sunt deja marcate de efectele unor fenomene meteorologice recente.

Autoritățile au indicat că în Saipan și Tinian se pot înregistra vânturi de categoria 1, cu viteze de peste 120 km/h, ceea ce menține nivelul de risc ridicat pentru infrastructură și populație.

O parte dintre zonele din Saipan și insula Tinian se confruntă încă cu lipsa alimentării cu energie electrică, în urma pagubelor produse de un alt super-taifun anterior, Sinlaku, care a lovit regiunea în luna aprilie.

Furtuna Sinlaku, de categoria 4, a generat vânturi susținute de aproximativ 240 km/h și rafale care au atins 290 km/h, provocând inundații extinse și avarii semnificative la nivelul locuințelor și infrastructurii locale.

Cantitățile de precipitații asociate acelui episod au depășit local 50 de centimetri, ceea ce a amplificat efectele negative, în special în zonele joase ale insulelor. Durata îndelungată a furtunii a contribuit la accentuarea pagubelor.

Spre deosebire de Sinlaku, taifunul Bavi a avut o deplasare mai rapidă, cu o viteză estimată între 16 și 21 km/h, ceea ce influențează durata de expunere a zonelor afectate. Se estimează că sistemul va continua deplasarea spre vest și va părăsi Insulele Mariane de Nord în cursul după-amiezii de luni.

Pe insula Tinian se află fostul aerodrom North Field, de unde au decolat bombardierele B-29 utilizate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru atacurile asupra Japoniei. Baza, cândva unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, a fost închisă după război, iar în prezent este vizată pentru lucrări de modernizare, cu rol potențial de infrastructură alternativă la facilitățile din Guam.