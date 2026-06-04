Alertă meteo: Cod galben de furtuni joi în București și în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă joi, 4 iunie, între orele 12:00 și 23:00. Fenomenele vizate vor afecta cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Printre zonele pentru care a fost emisă atenționarea cod galben se află municipiul București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

Meteorologii avertizează că, pe durata intervalului menționat, vor fi perioade caracterizate de instabilitate atmosferică accentuată, cu manifestări specifice sezonului cald. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pe alocuri pot lua aspect de vijelie.

Potrivit prognozei emise de ANM, viteza vântului poate atinge la rafală valori cuprinse între 50 și 70 km/h. În unele zone există și posibilitatea producerii grindinei de mici și medii dimensiuni.

Cantitățile de precipitații estimate sunt semnificative. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, se pot înregistra între 15 și 25 de litri pe metru pătrat.

Izolat, valorile pot depăși 30–40 de litri pe metru pătrat, ceea ce poate conduce la acumulări rapide de apă în zonele afectate. Meteorologii precizează că fenomene de instabilitate atmosferică se vor manifesta local și în alte regiuni ale țării, în afara celor aflate sub avertizare.

De asemenea, reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au transmis că mesajul de avertizare poate fi modificat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

Pentru municipiul București a fost emisă și o prognoză specială, valabilă în intervalul 4 iunie, ora 09:00 – 23:00. Potrivit acesteia, vremea va fi în general instabilă pe parcursul zilei. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar perioadele de ploaie vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă estimate pentru Capitală pot ajunge la 15–20 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt posibile vijelii cu viteze ale vântului de 50–70 km/h și căderi de grindină.

Temperatura maximă prognozată pentru București se va situa în jurul valorilor de 25–26 de grade Celsius. În contextul manifestărilor meteo severe anunțate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă populației să urmărească permanent informările și avertizările oficiale emise de autorități.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să rămână în locuințe pe durata furtunilor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor aflate în apropierea copacilor, stâlpilor și cablurilor electrice. În cazul șoferilor, recomandarea este de a opri în locuri sigure, la distanță de arbori sau rețele electrice, până la încetarea fenomenelor meteorologice.