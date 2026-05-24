Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe avertizări nowcasting cod galben de furtuni, valabile în intervalele 18:20–20:00, pentru localități din județele Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți și Dâmbovița.

Sunt vizate localități precum Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Bascov, Bradu, Budeasa, Albota, Mărăcineni, Suseni, Rociu, Oarja, Căteasca, precum și alte localități din zonă.

Furtunile afectează localități precum Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Stoina, Logrești, Bustuchin, Crușet, Vladimir, Bărbătești și alte zone învecinate.

Sunt vizate localități precum Vulpeni, Caracal, Drăgănești-Olt, Osica de Sus, Fălcoiu, Redea, Deveselu, Stoenești, Vlădila și alte localități din județ.

Se află sub cod galben localități precum Filiași, Ișalnița, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Goiești, Cernătești, Almăj, Bulzești, Mischii și altele.

Sunt vizate localități precum Bălcești, Berbești, Fârtățești, Alunu, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Lădești și alte zone din județ.

Fenomenele afectează localități precum Strehaia, Butoiești, Prunișor, Tâmna, Bâcleș, Livezile, Dumbrava și Grozești.

Sunt vizate localități precum Crângurile, Cândești, Morteni și Valea Mare.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula 15–25 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 45–50 km/h, descărcări electrice frecvente și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Avertizările nowcasting sunt valabile pe intervale scurte, între 18:20 și 20:00, în funcție de localitate, fenomenele urmând să se manifeste succesiv în mai multe zone din sudul și sud-vestul țării.

După un weekend marcat de ploi și inundații, urmează zile cu mult soare și o încălzire semnificativă a vremii. Potrivit meteorologilor, spre mijlocul săptămânii temperaturile vor urca până la 33 de grade Celsius, aducând vreme de vară în mare parte din țară.

Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, avertizează însă că acest episod cald nu va fi de durată.

Temperaturile vor crește din nou și vor aduce zile cu aspect de vară, cu valori în jurul a 30 de grade în majoritatea regiunilor, înainte ca vremea să își schimbe din nou regimul.

„Ne așteptăm, așa cum spuneați, în primul rând, la o încălzire a vremii. O vom resimți deja de mâine, la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30°, apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul a 30° sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri, posibil cea mai caldă zi, cu 32, 33° în regiunile vestice. Cum spuneam, multe valori de 30° în majoritatea regiunilor țării. Sigur că vor crește temperaturile și pe parcursul nopților, minimele urmând să depășească în următoarele nopți 10° peste tot în țară, să se situeze în general între 14 și 18 grade, ceea ce înseamnă că atât valorile din cursul nopților, cât și cele din cursul zilelor următoare vor fi specifice începutul verii”, a explicat, pentru Digi24, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

Meteorologii au precizat că perioada însorită nu va dura mult, întrucât de joi este așteptată o răcire a vremii, asociată cu trecerea unui front atmosferic rece, care va aduce și precipitații în mai multe regiuni.

Specialiștii ANM arată că cele mai afectate vor fi zonele de deal și de munte, unde sunt prognozate averse mai ales în a doua parte a săptămânii. Totodată, ploi de scurtă durată și în general slabe cantitativ sunt posibile și în primele zile ale săptămânii, în special în aceleași regiuni.