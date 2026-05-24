Vremea. Maximele zilei pornesc de la 21–22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung până la 28 de grade în vestul și nord-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua poate începe cu o ploaie scurtă, însă ulterior norii se risipesc, iar după-amiaza devine plăcută. Vântul rămâne activ, iar temperaturile urcă până la 26 de grade.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei se anunță vreme frumoasă, cu soare și atmosferă agreabilă la orele amiezii. Vântul poate atinge rafale de până la 50 km/h, iar temperaturile ajung la aproximativ 26 de grade. În nordul Moldovei și Bucovina domină, de asemenea, vremea însorită, cu puține șanse de precipitații și vânt persistent, iar maximele se opresc la 24 de grade.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea rămâne stabilă și caldă, cu soare pe parcursul zilei și temperaturi ridicate pentru această perioadă, de până la 27–28 de grade în Maramureș.

În vestul țării, vremea este în general plăcută, deși la munte și în sudul Banatului pot apărea ploi de scurtă durată, însoțite de fenomene electrice. În rest, predomină atmosfera însorită, cu maxime de până la 28 de grade.

În Transilvania, vremea este frumoasă, cu puțini nori și temperaturi de până la 26 de grade în vestul regiunii. Doar în zona montană sunt posibile precipitații izolate și intensificări ale vântului.

În Oltenia, instabilitatea atmosferică este mai accentuată. După-amiaza aduce averse cu descărcări electrice și cantități de apă de peste 25 l/mp, posibil însoțite de grindină și intensificări ale vântului. Cu toate acestea, apar și perioade însorite, iar maximele se situează la 25–26 de grade.

În sudul țării, ziua începe cu soare, însă după prânz apar nori și mai multe reprize de ploaie. Vor exista și intervale însorite, iar temperaturile se opresc în jurul valorii de 25 de grade.

În București, duminică se anunță o vreme variabilă: soare în prima parte a zilei, urmat de înnorări și posibile episoade de ploaie spre seară. La amiază se vor atinge aproximativ 26 de grade, iar noaptea vremea se va ameliora, cu o minimă de 14 grade.

La munte, norii se vor înmulți, iar în Munții Occidentali și în vestul Meridionalilor sunt așteptate ploi de scurtă durată. Cantitățile de apă pot depăși local 25 l/mp, existând și condiții de grindină. În celelalte zone montane, vremea va fi mai stabilă, însă vântul va fi intens pe creste.