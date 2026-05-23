Weekendul începe cu o încălzire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor. În vestul şi sudul ţării se vor înregistra temperaturi ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 25 şi 29 de grade Celsius. În acelaşi timp, în zonele centrale, estice şi montane, atmosfera devine instabilă în special după-amiaza şi seara, când sunt aşteptate averse şi furtuni de scurtă durată.

Meteorologii anunţă că sâmbătă va fi cea mai instabilă zi a weekendului. În a doua parte a zilei, norii se vor dezvolta rapid în multe zone din ţară, iar ploile vor apărea pe arii extinse în Moldova, Muntenia, Dobrogea şi local în Transilvania. Sunt aşteptate descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului şi, izolat, căderi de grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis cod galben de vânt pentru mai multe judeţe din estul şi sud-estul României. Rafalele pot depăşi 60 km/h în zonele joase, iar în regiunile montane viteza vântului poate ajunge la 80–90 km/h. Avertizarea vizează în special Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Munteniei, unde vremea va deveni temporar severă pe parcursul zilei de sâmbătă.

În Bucureşti, vremea se menţine caldă, cu temperaturi maxime de 25–26 de grade. Prima parte a zilei va aduce perioade însorite, însă după-amiaza cresc şansele pentru ploi scurte şi descărcări electrice. Duminică, atmosfera va fi mai stabilă, iar temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.

În vestul ţării, inclusiv în Banat şi Crişana, vremea va fi mai plăcută şi mai stabilă decât în restul ţării. La Timişoara şi Oradea, temperaturile vor urca până la 28–29 de grade Celsius, iar ploile vor apărea doar izolat spre seară. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Şi în Transilvania valorile termice cresc semnificativ faţă de zilele precedente. La Cluj-Napoca sunt aşteptate maxime de 24–25 de grade, în timp ce la Braşov temperaturile vor rămâne uşor mai scăzute. În zonele montane din apropiere sunt posibile furtuni locale şi ploi de scurtă durată, mai ales în cursul după-amiezii.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Sâmbătă sunt posibile episoade scurte de ploaie, însă duminică vremea va deveni mai stabilă, cu perioade însorite şi condiţii bune pentru plimbări pe malul mării.

La munte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată pe tot parcursul weekendului. Sunt aşteptate averse torenţiale, furtuni şi intensificări puternice ale vântului, în special în Carpaţii Meridionali şi Orientali. Turiştii care intenţionează să urce pe trasee montane sunt sfătuiţi să urmărească avertizările meteo şi să evite deplasările în timpul furtunilor.

Duminică, vremea începe să se stabilizeze treptat în vestul şi nord-vestul ţării, însă în sud şi est mai sunt posibile ploi locale şi înnorări temporare. Temperaturile se vor menţine ridicate pentru finalul lunii mai, cu maxime cuprinse între 22 şi 27 de grade Celsius.

Meteorologii avertizează că diferenţele mari de temperatură şi umiditatea ridicată favorizează apariţia fenomenelor de instabilitate atmosferică, iar ploile torenţiale pot apărea brusc în mai multe regiuni. Cele mai mari riscuri pentru acest weekend rămân vijeliile locale, descărcările electrice şi acumulările rapide de apă în intervale scurte de timp.