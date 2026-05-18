Banat – vremea devine mai caldă treptat, cu maxime de până la 25°C și ploi temporare

În Banat, începutul intervalului va fi caracterizat de temperaturi maxime de aproximativ 18°C, ceea ce indică o vreme ușor răcoroasă. Ulterior, valorile termice vor crește treptat, ajungând la 22–24°C, iar spre a doua săptămână se pot atinge chiar 25°C.

Nopțile vor fi inițial răcoroase, cu cele mai scăzute temperaturi în dimineața de 19 mai, când minimele medii vor fi de 6–7°C. După 21 mai, acestea vor crește, stabilizându-se în jurul a 12°C.

Ploile vor apărea la începutul intervalului sub formă de episoade scurte, iar ulterior probabilitatea de averse va crește în perioada 22–25 mai și spre finalul lunii.

Crișana – încălzire treptată și maxime de până la 25°C

În Crișana, vremea debutează răcoroasă, cu maxime în jur de 17°C și minime de 7–10°C. Ulterior, se va încălzi semnificativ, iar până la mijlocul primei săptămâni temperaturile diurne vor ajunge la 24–25°C.

Minimele nocturne vor urca spre 12°C, menținându-se relativ constante până la finalul lunii mai, când valorile maxime vor rămâne în jur de 24°C.

Aversele vor fi mai frecvente la începutul intervalului, iar ulterior probabilitatea de ploi crește în perioada 22–25 mai și spre sfârșitul lunii.

În Transilvania, sfârșitul celei de-a doua decade și ultima parte a lunii mai vor aduce un regim termic apropiat de normalul climatologic.

Maximele vor varia între 20 și 25°C, în timp ce în perioadele cu ploi pot scădea spre 20–21°C. Minimele vor crește treptat de la 8–9°C la 11–12°C, apoi vor rămâne în jur de 10°C, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane.

Aversele vor fi prezente pe aproape tot intervalul, cu o frecvență mai mare între 20–25 mai, când pot apărea și cantități mai importante de precipitații.

Maramureș – încălzire rapidă, apoi stabilizare termică

În Maramureș, primele două zile aduc maxime de 20–21°C și minime de 8–10°C. La mijlocul primei săptămâni, vremea se încălzește, cu maxime ce pot depăși 24–25°C și minime de aproximativ 11°C.

Până la finalul lunii mai, temperaturile se vor stabiliza ușor, cu maxime de 22–24°C și minime de 10–11°C.

Moldova – variații termice și episoade de instabilitate

În Moldova, temperaturile se vor menține în general apropiate de normalul perioadei. La început, maximele vor ajunge la 25°C, însă între 20–23 mai vor scădea spre 20–22°C pe fondul instabilității atmosferice.

Minimele vor crește de la 10°C la 13–14°C, apoi se vor stabiliza în jur de 12°C.

Ploile vor fi mai frecvente între 21–26 mai, cu posibile cantități mai însemnate, iar în rest vor apărea local, mai ales după-amiaza.

Dobrogea – temperaturi ridicate la început, apoi ușoară răcire

În Dobrogea, începutul intervalului aduce maxime de 24–25°C, însă între 20–23 mai acestea vor scădea ușor la 21–22°C.

Minimele vor crește treptat de la 11°C la 14–15°C în jurul datei de 21–23 mai, apoi se vor stabiliza la 13–14°C.

Probabilitatea de averse crește între 21–25 mai, când local pot apărea cantități importante de precipitații.

În Muntenia, temperaturile se vor menține în general în jurul valorilor normale, cu maxime între 22 și 25°C pe tot intervalul 18–31 mai.

Minimele vor urca de la 10°C la 13–14°C în jurul zilelor de 21–23 mai, apoi vor rămâne în jur de 12°C.

Aversele vor fi mai probabile între 21–25 mai, cu posibilitatea unor cantități mai însemnate de precipitații.

Oltenia – încălzire urmată de ușoară instabilitate

În Oltenia, temperaturile vor crește de la 21–22°C în prima zi până la aproximativ 25°C pe 21 mai. Ulterior, valorile pot scădea ușor spre 22°C, iar spre finalul lunii se vor stabiliza în jur de 24°C.

Nopțile vor fi răcoroase la început, dar după 20 mai minimele vor depăși frecvent 12°C.

Aversele sunt mai probabile între 22–25 mai și după 28 mai.

La munte – vreme răcoroasă, cu ploi frecvente

În zona montană, maximele vor fi în general de 12–14°C, iar minimele vor crește ușor de la 4°C la 6–7°C.

Vor fi averse pe tot parcursul intervalului, mai extinse între 20–27 mai.