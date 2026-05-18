Vremea se încălzește în România: temperaturi de până la 25°C în a doua parte a săptămânii, anunță ANM
Banat – vremea devine mai caldă treptat, cu maxime de până la 25°C și ploi temporare
În Banat, începutul intervalului va fi caracterizat de temperaturi maxime de aproximativ 18°C, ceea ce indică o vreme ușor răcoroasă. Ulterior, valorile termice vor crește treptat, ajungând la 22–24°C, iar spre a doua săptămână se pot atinge chiar 25°C.
Nopțile vor fi inițial răcoroase, cu cele mai scăzute temperaturi în dimineața de 19 mai, când minimele medii vor fi de 6–7°C. După 21 mai, acestea vor crește, stabilizându-se în jurul a 12°C.
Ploile vor apărea la începutul intervalului sub formă de episoade scurte, iar ulterior probabilitatea de averse va crește în perioada 22–25 mai și spre finalul lunii.
Crișana – încălzire treptată și maxime de până la 25°C
În Crișana, vremea debutează răcoroasă, cu maxime în jur de 17°C și minime de 7–10°C. Ulterior, se va încălzi semnificativ, iar până la mijlocul primei săptămâni temperaturile diurne vor ajunge la 24–25°C.
Minimele nocturne vor urca spre 12°C, menținându-se relativ constante până la finalul lunii mai, când valorile maxime vor rămâne în jur de 24°C.
Aversele vor fi mai frecvente la începutul intervalului, iar ulterior probabilitatea de ploi crește în perioada 22–25 mai și spre sfârșitul lunii.
Transilvania – temperaturi apropiate de normal și episoade de instabilitate
În Transilvania, sfârșitul celei de-a doua decade și ultima parte a lunii mai vor aduce un regim termic apropiat de normalul climatologic.
Maximele vor varia între 20 și 25°C, în timp ce în perioadele cu ploi pot scădea spre 20–21°C. Minimele vor crește treptat de la 8–9°C la 11–12°C, apoi vor rămâne în jur de 10°C, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane.
Aversele vor fi prezente pe aproape tot intervalul, cu o frecvență mai mare între 20–25 mai, când pot apărea și cantități mai importante de precipitații.
Maramureș – încălzire rapidă, apoi stabilizare termică
În Maramureș, primele două zile aduc maxime de 20–21°C și minime de 8–10°C. La mijlocul primei săptămâni, vremea se încălzește, cu maxime ce pot depăși 24–25°C și minime de aproximativ 11°C.
Până la finalul lunii mai, temperaturile se vor stabiliza ușor, cu maxime de 22–24°C și minime de 10–11°C.
Moldova – variații termice și episoade de instabilitate
În Moldova, temperaturile se vor menține în general apropiate de normalul perioadei. La început, maximele vor ajunge la 25°C, însă între 20–23 mai vor scădea spre 20–22°C pe fondul instabilității atmosferice.
Minimele vor crește de la 10°C la 13–14°C, apoi se vor stabiliza în jur de 12°C.
Ploile vor fi mai frecvente între 21–26 mai, cu posibile cantități mai însemnate, iar în rest vor apărea local, mai ales după-amiaza.
Dobrogea – temperaturi ridicate la început, apoi ușoară răcire
În Dobrogea, începutul intervalului aduce maxime de 24–25°C, însă între 20–23 mai acestea vor scădea ușor la 21–22°C.
Minimele vor crește treptat de la 11°C la 14–15°C în jurul datei de 21–23 mai, apoi se vor stabiliza la 13–14°C.
Probabilitatea de averse crește între 21–25 mai, când local pot apărea cantități importante de precipitații.
Muntenia – temperaturi stabile și episoade de ploi
În Muntenia, temperaturile se vor menține în general în jurul valorilor normale, cu maxime între 22 și 25°C pe tot intervalul 18–31 mai.
Minimele vor urca de la 10°C la 13–14°C în jurul zilelor de 21–23 mai, apoi vor rămâne în jur de 12°C.
Aversele vor fi mai probabile între 21–25 mai, cu posibilitatea unor cantități mai însemnate de precipitații.
Oltenia – încălzire urmată de ușoară instabilitate
În Oltenia, temperaturile vor crește de la 21–22°C în prima zi până la aproximativ 25°C pe 21 mai. Ulterior, valorile pot scădea ușor spre 22°C, iar spre finalul lunii se vor stabiliza în jur de 24°C.
Nopțile vor fi răcoroase la început, dar după 20 mai minimele vor depăși frecvent 12°C.
Aversele sunt mai probabile între 22–25 mai și după 28 mai.
La munte – vreme răcoroasă, cu ploi frecvente
În zona montană, maximele vor fi în general de 12–14°C, iar minimele vor crește ușor de la 4°C la 6–7°C.
Vor fi averse pe tot parcursul intervalului, mai extinse între 20–27 mai.
