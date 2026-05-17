Compania de stat Hidroelectrica explică într-un mesaj de ce unele facturi la energie electrică pot ajunge mai târziu la consumatori și precizează intervalul obișnuit în care acestea sunt emise. Potrivit companiei, facturile la energie sunt generate în funcție de zona de distribuție din care face parte locul de consum al fiecărui client.

Un alt factor care poate influența momentul emiterii facturii este transmiterea indexului de consum. În situațiile în care indexul nu este comunicat la timp sau apar neclarități care necesită verificări suplimentare, procesul de facturare poate suferi întârzieri. Hidroelectrica subliniază însă că aceste întârzieri nu indică neapărat o problemă legată de contract sau de contul de client.

În mod obișnuit, facturile sunt emise și transmise în intervalul 15–22 al fiecărei luni, în funcție de zona de distribuție și de modalitatea de corespondență aleasă. Compania a transmis că acesta este intervalul standard în care clienții își pot aștepta facturile.

În paralel, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat recent o evoluție semnificativă pe piața de capital, atingând o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde de lei. Aceasta corespunde unui preț maxim de 170 de lei pe acțiune, în timp ce tranzacționarea s-a încheiat la 169,8 lei pe acțiune, consolidând poziția companiei printre cele mai valoroase entități listate din Europa Centrală și de Est.

Zonele de distribuție a energiei electrice în România, în funcție de care sunt emise facturile către consumatori, nu sunt stabilite de furnizorul Hidroelectrica, ci de operatorii de distribuție care gestionează rețeaua locală și transmit datele de consum către furnizori.

Astfel, împărțirea teritoriului este realizată la nivel național, conform datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În zona Moldovei, rețeaua este gestionată de Delgaz Grid SA, care acoperă județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Tot în regiunea de distribuție, în alte zone ale țării, operatorul Distribuție Energie Electrică SA gestionează mai multe arii: Transilvania Nord, care include județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj; Transilvania Sud, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu; precum și Muntenia Nord, care cuprinde Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea.

În zona de sud și vest a țării, distribuția este asigurată de Distribuție Energie Oltenia SA, responsabilă pentru județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea.

În același timp, Rețele Electrice România SA operează în mai multe regiuni importante, respectiv Banat, unde sunt incluse județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș; Dobrogea, care acoperă Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea; precum și Muntenia Sud, ce include Giurgiu, Ilfov și municipiul București.