Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) din România a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care solicită adoptarea urgentă a unui pachet de măsuri menite să reducă direct facturile la energie.

Reprezentanții organizației au arătat că deblocarea accesului la rețele, prin filtrarea avizelor tehnice de racordare, este o măsură utilă, dar cu efecte pe termen mediu și lung, estimate între unu și trei ani. În paralel, spun aceștia, sunt necesare măsuri care să aibă impact imediat asupra costurilor suportate de consumatori.

Una dintre principalele propuneri este eliminarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cunoscută ca „taxa de cogenerare”. Asociația susține că această contribuție reprezintă o subvenționare ineficientă, suportată de toți consumatorii, indiferent dacă beneficiază sau nu de sistemele centralizate de încălzire.

APCE afirmă că taxa nu este impusă de legislația europeană și că, deși a fost colectată timp de peste 14 ani, nu a dus la modernizarea sistemelor pentru care a fost introdusă, fiind utilizată în principal pentru acoperirea unor cheltuieli considerate ineficiente.

Totodată, prosumatorii propun aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru toate componentele sistemelor fotovoltaice, inclusiv baterii, montaj și servicii de mentenanță. Potrivit organizației, mai multe state europene aplică deja cote reduse sau chiar TVA zero pentru astfel de investiții.

Asociația solicită și modificarea legislației astfel încât persoanele care locuiesc la bloc să poată beneficia efectiv de energia produsă pe acoperișurile imobilelor sau prin kituri fotovoltaice de balcon.

Reprezentanții organizației au arătat că, în prezent, cadrul legislativ favorizează furnizorii de energie și limitează accesul direct al consumatorilor la energia produsă. Ei au explicat că, în alte state europene, astfel de soluții sunt deja utilizate pe scară largă.

APCE mai atrage atenția asupra faptului că o parte din energia produsă de prosumatori și consumată local nu tranzitează rețelele naționale, însă costurile aferente continuă să fie incluse în facturile consumatorilor.

Potrivit calculelor prezentate, transportatorul național ar fi încasat peste 46 de milioane de euro în anii 2024 și 2025 pentru servicii care nu ar fi fost utilizate în mod efectiv, dar au fost plătite de toți consumatorii.

Organizația susține că sunt necesare măsuri rapide și echitabile pentru reducerea costurilor la energie și a transmis că este dispusă să participe la dialog cu autoritățile pentru implementarea acestor propuneri.