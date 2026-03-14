Românii care folosesc centrale termice pe gaz au resimțit o creștere semnificativă a facturilor în primele luni ale anului 2026, în unele cazuri cu până la 30% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Principala cauză a scumpirii a fost consumul ridicat determinat de episoadele de ger din luna ianuarie.

Autoritățile au menținut prețul final facturat la un nivel plafonat de 0,31 lei/kWh, TVA inclus, pentru consumatorii casnici până la 31 martie 2026. Această măsură a limitat impactul creșterilor de consum, dar nu a putut preveni complet majorarea facturilor în lunile cu temperaturi extrem de scăzute.

Pentru un apartament cu 2 camere, factura medie estimată în ianuarie 2026 a fost între 450 și 500 lei.

Pentru un apartament cu 3 camere, costurile au depășit frecvent 700 lei.

La case, facturile au putut ajunge între 1.200 și 1.500 lei, în funcție de suprafață și eficiența izolației.

O nouă schemă a fost adoptată prin Ordonanță de Urgență, menținând plafonul de 0,31 lei/kWh până în martie 2027. Începând cu 1 noiembrie 2025, a fost majorată taxa de cogenerare la 0,0136 lei/kWh. Această taxă afectează ușor componenta de energie electrică necesară funcționării centralelor pe gaz, contribuind la costul total al facturilor.

În 2026, gospodăriile germane care utilizează centrale termice pe gaz se confruntă cu facturi de încălzire cu aproximativ 15% mai mari decât în anul precedent. Această creștere este cauzată de o iarnă neobișnuit de rece la începutul anului și de majorarea taxelor pe emisii de CO2, care influențează direct prețul combustibililor fosili.

Pentru un apartament de aproximativ 70 mp, principalele costuri estimate pentru diferitele surse de încălzire sunt:

Gaze naturale: factura medie anuală a ajuns la circa 1.180 euro, alimentată de consumul ridicat din lunile de iarnă.

Ulei de încălzire (păcură): costurile au crescut cu aproximativ 3%, atingând o medie de 1.055 euro pe an.

Termoficare (District Heating): rămâne cea mai scumpă opțiune, cu o medie de 1.245 euro pe an, deși majorarea a fost mai temperată, de 2%.

Deși prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici a scăzut ușor în februarie 2026, la 10,74 cenți/kWh (față de 11,53 cenți/kWh anul trecut), factura totală a rămas ridicată din cauza volumului mare de consum generat de temperaturile scăzute. Prețul energiei electrice a scăzut la o medie de 32,92 cenți/kWh, oferind un mic avantaj pentru gospodăriile care folosesc sisteme hibride sau pompe de căldură.

Factorii care influențează creșterea costurilor:

Taxa pe CO2: Germania a introdus în 2026 un sistem de licitație pentru certificatele de emisii, cu prețuri între 55 și 65 euro pe tonă, ceea ce adaugă presiune asupra prețurilor combustibililor fosili.

Tarifele de rețea: guvernul a subvenționat rețelele electrice cu 6,5 miliarde euro, reducând tarifele cu peste 50% pentru a atenua impactul creșterii prețurilor din alte sectoare.

Consum ridicat de energie: potrivit analizelor Techem, eforturile de economisire au scăzut, iar consumul mediu de energie pentru încălzire a crescut cu peste 23% comparativ cu iernile mai blânde din anii anteriori.

În martie 2026, facturile francezilor care folosesc centrale termice pe gaz reflectă un preț de referință de aproximativ 0,1051 €/kWh, TVA inclus, conform datelor publicate de Comisia de Reglementare a Energiei (CRE). Această valoare se traduce prin costuri semnificative pentru gospodării, influențate de evoluția prețurilor la nivel internațional și de modificările fiscale recente.

Pentru o locuință cu un consum standard de 10.000 kWh pe an, factura anuală estimată este de aproximativ 1.363 euro. Calculat pe metru pătrat, încălzirea pe gaz costă în medie 11 euro/m² anual, comparativ cu 15 euro/m² pentru păcură și 9 euro/m² pentru lemn.

Abonamentul anual pentru consumatorii care utilizează gazul pentru încălzire este de circa 344 euro, TVA inclus.

Începând cu 1 februarie 2026, acciza pe gaz a crescut la 0,01639 €/kWh, față de 0,01543 €/kWh în 2025. De asemenea, cota redusă de TVA de 5,5% pentru abonamente a fost eliminată în august 2025, acestea fiind acum taxate cu cota normală de 20%.

După o scădere ușoară a prețului gazului în ianuarie (-1%) și februarie (-1,75%), în martie 2026 s-a înregistrat o creștere de 5,3%, reflectând cererea mai mare și condițiile de piață.

Piața angro a gazelor rămâne de aproape două ori mai scumpă față de perioada pre-criză, în principal din cauza costurilor mai ridicate ale GNL. Taxa de transport (CTA) a fost ajustată începând cu 1 februarie 2026, reprezentând acum 15% din partea fixă a tarifului de transport, în scădere față de 21,93% anterior.

În primele luni ale anului 2026, gospodăriile austriece care utilizează centrale termice pe gaz se confruntă cu facturi mai mari, în principal din cauza unei creșteri substanțiale a tarifelor de rețea, care au urcat în medie cu 18,2% începând cu 1 ianuarie 2026. Această majorare a influențat semnificativ costurile totale de încălzire, afectând în special familiile din regiunile cu tarife de rețea mai mari.

Prețul gazului pentru consumatorii casnici se situează în jurul valorii de 11,10 cenți/kWh pentru un consum anual standard de 20.000 kWh. Pentru o locuință standard, factura anuală medie este estimată între 2.200 și 2.500 euro, incluzând consumul, taxele și noile tarife de rețea. În martie 2026, indicele prețului la gaz (ÖGPI) a crescut cu 2,2% față de februarie, rămânând totuși cu 31% mai mic decât vârful înregistrat în martie 2025.

Componenta care a influențat cel mai mult facturile din 2026 este reprezentată de tarifele de rețea, cu variații regionale semnificative:

Carintia (Kärnten): creștere de 35%, adăugând aproximativ 142 euro pe an la factura unei familii medii.

Austria Superioară: creștere de 29,4%.

Viena, Vorarlberg și Stiria: creșteri moderate, de circa 14%.

Mai mulți factori au contribuit la majorarea costurilor:

Pierderea statutului de tranzit: oprirea tranzitului de gaz rusesc prin Ucraina a redus numărul de utilizatori finali care suportă costurile de întreținere a rețelei, crescând partea fixă a facturii.

Taxa pe CO2: Austria menține o politică strictă de descurajare a centralelor pe gaz, ceea ce continuă să pună presiune asupra prețului combustibililor fosili.

Iarna 2025-2026: episoadele de frig din ianuarie și februarie au menținut consumul ridicat, anulând parțial beneficiile scăderii prețurilor de pe piețele angro.

În martie 2026, majoritatea gospodăriilor spaniole care utilizează centrale termice pe gaz au beneficiat de o scădere a tarifelor reglementate (TUR – Tarifa de Último Recurso), în timp ce piața liberă a înregistrat fluctuații semnificative din cauza contextului internațional tensionat.

Pentru gospodăriile arondate tarifelor reglementate, reducerea a fost cuprinsă între 5,69% și 8,7%, în funcție de profilul de consum. Prețul per kWh variază astfel:

Consumul mic (gătit și apă caldă – RL.1): 0,0425 €/kWh

Consumul mediu-mare (încălzire centrală – RL.2): 0,0404 €/kWh

Abonamentul lunar fix este de aproximativ 3,93 € pentru RL.1 și 8,11 € pentru RL.2.

Factura medie lunară estimată în martie 2026 este:

Gospodărie cu consum mic (RL.1): 23,84 €

Gospodărie cu încălzire centrală (RL.2): 45,56 €

Locuințe mari sau comunități cu consum ridicat: 84,09 €

Deși tarifele reglementate au scăzut, prețul gazului pe piețele europene a crescut brusc în martie 2026, cu peste 20%, ca urmare a conflictelor din Orientul Mijlociu. Spania este mai puțin expusă decât alte state UE, deoarece infrastructura sa de GNL asigură independență parțială, influențând prețul electricității în doar 15% din timp.

Factura include, de asemenea, Impozitul Special pe Hidrocarburi și TVA-ul aplicat atât consumului, cât și abonamentului.

Guvernul spaniol a prelungit măsurile de protecție pentru comunitățile de proprietari și locuințele publice, permițând accesul acestora la tarifele subvenționate TUR, asigurând astfel un cost mai predictibil pentru încălzire în lunile reci.