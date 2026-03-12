Românii care locuiesc la bloc și au centrale termice de apartament riscă amenzi de până la 3.000 de lei dacă nu respectă anumite reguli obligatorii. Proprietarii care ignoră revizia tehnică obligatorie sau nu instalează detectoare de gaz se pot confrunta cu sancțiuni și mai severe, de până la 100.000 de lei, ba chiar cu pedeapsa cu închisoarea, potrivit noii legislații.

Măsurile sunt reglementate prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care stabilește cerințele tehnice pentru instalațiile de gaze naturale. Este esențial ca încăperile care găzduiesc centrale termice să aibă un volum minim de aer și o ventilare corespunzătoare, pentru a preveni acumularea de gaze nocive care pot pune în pericol locatarii. În acest context, instalarea detectoarelor de gaz devine o măsură crucială pentru siguranța locuinței.

Proprietarii de centrale termice, indiferent că locuiesc la bloc sau la casă, sunt obligați să efectueze verificările tehnice periodice. Un specialist va verifica toate componentele centralei, inclusiv pompa, sistemul de încălzire și schimbătorul de căldură. Nerespectarea acestor obligații nu doar că constituie o încălcare a legii, ci poate pune și viața locatarilor în pericol.

Revizia și verificarea centralei termice sunt două acțiuni distincte, dar la fel de importante pentru buna funcționare a instalației. La fel de importantă este și prezența detectoarelor de gaz, care asigură protecția locuinței și a locatarilor.

Unele sunete produse de centralele termice de apartament sunt normale, în timp ce zgomotele persistente sau neobișnuite pot indica probleme tehnice. Identificarea corectă a sunetelor ajută la prevenirea defecțiunilor și la menținerea centralei în stare optimă.

Centralele termice, fie ele murale sau de apartament, au componente mecanice și electronice care funcționează simultan, precum arzătorul, pompa de circulație, ventilatorul și sistemul de gaz. În timpul funcționării, este normal să auzi:

Bâzâitul flăcării și pornirea componentelor interne.

Circulația apei prin țevi și radiatoare.

Sunete ușoare de motor sau vibrații ale pompei.

Nivelul de zgomot al unei centrale pe gaz se situează, de obicei, între 40 și 50 de decibeli, echivalent cu sunetul unui aparat electrocasnic obișnuit sau chiar mai redus decât o conversație normală. Pentru locuințele sensibile la zgomote, este recomandată instalarea centralei în spații secundare, precum garaje sau cămări.

Zgomotele neobișnuite pot fi semne ale unor defecțiuni. Cele mai frecvente sunt:

Bâzâieli puternice și continue – pot indica un ventilator murdar sau o pompă defectă.

Pocnituri metalice – apar adesea când schimbătorul de căldură este încărcat cu depuneri de calcar.

Șuierături sau fluierături – semnalează circulația prea rapidă a apei, cauzată de reglajul incorect al pompei de circulație.

Zgomote ca mici explozii în țevi – pot fi generate de bule de aer în radiatoare sau blocaje în circuitul de încălzire.

Vibrații sau zgomote puternice de motor – pot semnala probleme de presiune sau componente defecte.

Dacă aceste zgomote persistă după aerisirea radiatoarelor și verificarea presiunii, este recomandată intervenția unui specialist.

Depunerile de calcar sunt o cauză frecventă a zgomotelor metalice și a blocajelor în circuitul central. Presiunea apei, dacă este prea mare sau prea mică, poate genera șuierături sau pocnituri. Aerisirea regulată a radiatoarelor și monitorizarea presiunii sunt esențiale pentru prevenirea problemelor și menținerea centralei în funcțiune optimă.