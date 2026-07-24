Rețelele de apă, canalizare și gaze naturale s-au extins în 2025. Care este situația utilităților publice din România

Utilitățile publice de interes local s-au extins în 2025. Rețelele de apă, canalizare și gaze naturale au crescut, iar distribuția energiei termice și suprafața spațiilor verzi au fost, de asemenea, în creștere.

Rețelele de utilități publice de interes local au continuat să se extindă în România în 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). La sfârșitul anului, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile a ajuns la 98.718,5 kilometri, în creștere cu 1,8% față de 31 decembrie 2024. În același timp, lungimea conductelor de canalizare a crescut cu 7%, până la 53.461,3 kilometri, iar rețeaua de distribuție a gazelor naturale s-a extins cu 2,8%, ajungând la 52.407,9 kilometri.

La 31 decembrie 2025, lungimea rețelei de distribuție a apei potabile era mai mare cu 1.781,8 kilometri comparativ cu sfârșitul anului 2024. Din total, 32.425,2 kilometri se aflau în municipii și orașe, față de 32.313,5 kilometri în anul precedent.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în 2025 a fost de 806.010 mii metri cubi, cu 3.066 mii metri cubi mai puțin decât în 2024, când s-au distribuit 809.076 mii metri cubi. Din totalul distribuit în 2025, 607.313 mii metri cubi au fost destinați uzului casnic, reprezentând 75,4% din întreaga cantitate de apă livrată consumatorilor. Totodată, 96,5% din apa potabilă distribuită a fost livrată către consumatori care aveau instalate apometre, diferența fiind înregistrată în sistem paușal.

În ceea ce privește rețeaua de canalizare, activitatea de evacuare a apelor uzate s-a desfășurat în 315 municipii și orașe și în 1.381 de comune. La sfârșitul anului 2025, lungimea totală a rețelei era de 53.461,3 kilometri, dintre care 28.837,9 kilometri în municipii și orașe. Comparativ cu anul precedent, rețeaua de canalizare s-a extins cu 3.503,2 kilometri, dintre care 903,9 kilometri în mediul urban și 2.599,3 kilometri în mediul rural.

Și distribuția gazelor naturale a înregistrat o evoluție pozitivă. La sfârșitul anului 2025, lungimea totală a conductelor de distribuție era de 52.407,9 kilometri, dintre care 27.108,7 kilometri în municipii și orașe. În cursul anului, gaze naturale au fost distribuite în 1.030 de localități, dintre care 255 municipii și orașe. Față de anul precedent, rețeaua s-a extins cu 1.435,5 kilometri.

Volumul gazelor naturale distribuite în 2025 a ajuns la 7.634,3 milioane metri cubi, cu 305,4 milioane metri cubi peste nivelul din 2024. Din această cantitate, 3.424,5 milioane metri cubi au fost destinați consumului casnic, reprezentând 44,9% din totalul gazelor distribuite. De asemenea, 83,9% din volumul total al gazelor naturale a fost distribuit în mediul urban. Datele comparative arată că volumul total al gazelor distribuite în municipii și orașe a crescut de la 6.187,5 milioane metri cubi în 2024 la 6.401,5 milioane metri cubi în 2025, iar consumul casnic urban a urcat de la 2.387,1 milioane metri cubi la 2.590,7 milioane metri cubi.

Distribuția energiei termice a înregistrat, la rândul său, un avans. În 2025 au fost distribuite 5.684.441 Gcal, cu 102.526 Gcal mai mult decât în anul anterior. Pentru populație au fost livrate 4.843.207 Gcal, în creștere cu 69.439 Gcal față de 2024. Energia termică a fost distribuită în 56 de localități din România, dintre care 49 municipii și orașe.

Și suprafața spațiilor verzi urbane a continuat să crească. La sfârșitul anului 2025, suprafața intravilană era de 480.561 hectare, cu 1.698 hectare mai mare decât în anul precedent. În municipii și orașe, suprafața spațiilor verzi reprezentate de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor și amenajărilor sportive a ajuns la 34.122 hectare, în creștere cu 703 hectare față de 2024, când se înregistrau 33.419 hectare.

Potrivit INS, serviciile de utilități publice de interes local cuprind activitățile prin care sunt satisfăcute nevoile colectivităților locale privind alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, distribuția și furnizarea energiei termice, salubrizarea localităților și administrarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale.