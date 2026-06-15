Transgaz estimează un consum mai mare de gaze în această iarnă. Cererea ar putea crește cu până la un miliard de metri cubi: Noi suntem pregătiți

Consumul de gaze naturale al României ar putea crește cu până la un miliard de metri cubi în sezonul rece 2026-2027, pe fondul punerii în funcțiune a unor noi capacități energetice pe gaze și al extinderii rețelelor de distribuție. Declarațiile au fost făcute duminică de directorul general al Transgaz, Ion Sterian, în cadrul Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), desfășurat la Neptun. Oficialul a afirmat că operatorul național este pregătit pentru iarna care urmează și că investițiile realizate în ultimii ani au consolidat securitatea energetică a României și a regiunii.

Transgaz a investit aproximativ 3 miliarde de euro în ultimii șapte-opt ani, iar aceste proiecte au contribuit atât la creșterea siguranței alimentării cu gaze a României, cât și la dezvoltarea infrastructurii energetice din Europa Centrală, de Est și din Balcani, a declarat Ion Sterian în deschiderea FOREN 2026.

Potrivit șefului companiei, una dintre cele mai importante realizări a fost conectarea Republicii Moldova la sistemul european de transport al gazelor, prin investițiile realizate de România.

„La Transgaz în ultimii șapte, opt ani de zile, investiții au fost despre 3 miliarde de euro. Aceste investiții au dus la creșterea securității în aprovizionarea cu gaze a României și a țărilor din centrul și estul Europei și Balcani. Pentru Republica Moldova, că avem o doamnă secretar de stat aici, vreau să-i reamintesc că România, prin Transgaz a investit peste 475 de milioane de euro, la valoarea banilor și a valorii investițiilor la nivelul anilor 2018-2020, și după aceste investiții – fie că se va opri tranzitul prin Ucraina către Republica Moldova și implicit către Grecia, Turcia – Republica Moldova a fost racordată la sistemul național și, prin sistemul național, la sistemul european de transport de gaze. Și astăzi au această independență să aducă gazele din orice surse și le doresc”, a precizat Ion Sterian.

Directorul general al companiei a evidențiat și rolul investițiilor strategice realizate în Coridorul BRUA și în conducta care leagă Marea Neagră de Podișor, infrastructură destinată preluării gazelor din proiectul Neptun Deep.

„Printre aceste investiții care au fost efectuate ultimii șapte opt ani se numără și conducta de la Marea Neagră la Podișor (care preia gazele din Neptun Deep, dar nu numai – n.r.) și Coridorul BRUA, ambele investiții însumează aproape un miliard de euro. Suntem pregătiți să preluăm gazele din Marea Neagră, de anul trecut de la începutul lunii octombrie, gazoductul funcționează, preia gazele din tranzit către Ungaria și către localitățile care sunt racordate. La momentul când se construia BRUA se spunea că va fi o autostradă care va duce gazele direct în nord. Nu, am zis că BRUA nu va fi o autostradă fără descărcări, s-au racordat toate UAT-urile, toate localitățile, toate investițiile majore care au venit cu cereri către Transgaz au încheiat contracte de acordare”, a subliniat Ion Sterian.

Creșterea numărului de centrale electrice pe gaze și extinderea rețelelor către noi localități vor determina un avans semnificativ al cererii de gaze în sezonul rece următor, potrivit analizelor realizate de companie.

În acest context, conducerea operatorului național susține că infrastructura este pregătită să susțină consumul suplimentar și să alimenteze noile capacități energetice care intră în exploatare.

Ion Sterian a amintit că Transgaz a finalizat încă din 2025 conducta destinată alimentării viitoarei centrale de la Mintia, proiect considerat cea mai mare centrală pe gaze aflată în construcție în Europa.

„Am pregătit și am construit inclusiv conducta în lungime de 56 de kilometri care va alimenta cu gaze la capacitatea maximă de 2,5 miliarde de metri cubi la Centrala electrică de la Mintia. Suntem pregătiți, conducta e pusă în funcțiune începând cu data de 20 octombrie anul trecut. Mă bucur, așa cum a spus colegul de la Transelectrica, mâine încep probele pe partea de curent electric. Așteptăm să-și finalizeze și cei de la Mintia partea ce înseamnă stația de măsurare – reglare de gaze și se dăm drumul la gaze și sperăm ca până la sfârșitul anului cel puțin o turbină de 576 de megawați va fi pusă în funcțiune”, a detaliat directorul general al Transgaz.

Oficialul estimează că necesarul de gaze al României va fi semnificativ mai mare în intervalul noiembrie 2026 – martie 2027, comparativ cu nivelurile actuale.

„Pentru iarna care vine, din calculele și analizele noastre privind consumul de gaze estimat, consumul de gaze în România în perioada 1 noiembrie – 31 martie va fi mai mare cu 800.000 – 1 miiliard de metri cubi. De ce? Pentru că se pun foarte multe capacități de producție de curent electric din gaze și prin programul Anghel Saligny al Guvernului României, un program foarte bun, a permis racordarea foarte multor localități la gaze, concomitent cu investiții ale Transgaz pentru dezvoltarea sistemului național de care pe teritoriul țării în vederea racordării localităților la gaze. Noi suntem pregătiți să trecem iarna, suntem în plină campanie de pregătire a sistemului național de trasport în ceea ce privește iarna care vine”, a explicat șeful Transgaz.

Datele companiei arată că în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 consumul total de gaze naturale din România a fost de 6,46 miliarde de metri cubi, ușor sub nivelul de 6,49 miliarde de metri cubi înregistrat în sezonul rece precedent.

Un alt proiect strategic aflat în atenția companiei este Coridorul Vertical, infrastructură care va permite creșterea fluxurilor de gaze între Grecia, Bulgaria, România și statele din regiune.

Potrivit lui Ion Sterian, finalizarea investițiilor asumate de partea bulgară ar urma să dubleze capacitatea actuală a coridorului, ceea ce ar putea transforma România într-un punct regional important pentru tranzitul gazelor naturale.