Cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană intră în teste. Primul megawatt va fi produs săptămâna viitoare la Mintia

SURSA FOTO: captură YouTube, Virtual Press – Șantierul noii centrale pe gaze de la Mintia

Proiectul energetic de 1,4 miliarde de euro de la Mintia intră într-o etapă decisivă. Cea mai mare centrală electrică pe gaze naturale construită pe un singur amplasament în Uniunea Europeană va începe testele la cald în următoarele zile și va livra pentru prima dată energie în Sistemul Energetic Național. Investiția este considerată strategică pentru securitatea energetică a României și va avea o capacitate mai mare decât cea a reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

Centrala electrică pe gaze naturale construită pe amplasamentul fostei termocentrale Mintia se apropie de momentul punerii în funcțiune.

Potrivit unor surse din industrie citate de Mediafax, începând cu 15 iunie vor fi demarate testele la cald pentru prima turbină, iar primele cantități de energie electrică ar urma să fie injectate în rețea în zilele de 17 sau 18 iunie.

„Săptămâna viitoare încep testele la cald cu prima turbină de la Mintia. Asta înseamnă că se va produce primul megawatt. Testele vor dura cam o lună, o lună și jumătate. Pe 15 iunie, mâine, se energizează și pe 17-18, în orice caz până vineri, se va injecta în rețea primul megawatt produs la Mintia de când a fot oprita prima centrală”, au declarat surse din industrie.

Investiția este realizată de compania irakiană Mass Global Energy Rom, care dezvoltă proiectul printr-o finanțare estimată la aproximativ 1,4 miliarde de euro.

Săptămâna trecută, șantierul de la Mintia a fost vizitat de premierul interimar Ilie Bolojan.

Cu această ocazie, acesta a anunțat că lucrările au depășit pragul de 83% și a subliniat importanța proiectului pentru sistemul energetic național.

Potrivit lui Ilie Bolojan, la finalizare, obiectivul va deveni „cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament”.

Proiectul este realizat cu echipamente de ultimă generație și reprezintă una dintre cele mai mari investiții private din sectorul energetic românesc din ultimii ani.

Noua centrală în ciclu combinat de la Mintia va avea o capacitate instalată de 1.700 MW.

Pentru comparație, cele două reactoare nucleare de la Centrala Nucleară Cernavodă produc împreună aproximativ 1.400 MW.

Astfel, Mintia va deveni nu doar cea mai mare centrală pe gaze din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament, ci și una dintre cele mai importante unități de producție de energie din România.

Autoritățile și specialiștii din domeniu consideră că noua capacitate va contribui semnificativ la consolidarea securității energetice a țării, într-o perioadă în care cererea de energie este în creștere, iar tranziția energetică impune dezvoltarea unor noi surse de producție.

Până în prezent, la Mintia au fost investiți aproximativ 1,2 miliarde de euro.

Un element esențial pentru funcționarea centralei a fost finalizarea racordării la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale. Conducta care alimentează centrala cu gaze a fost finalizată de Transgaz încă din luna octombrie a anului trecut.

Conform calendarului anunțat anterior de Guvern, producția comercială de energie era estimată să înceapă în septembrie 2026. Între timp însă, investitorii au solicitat o prelungire a termenului de finalizare până la 31 decembrie 2027.

Chiar dacă termenul oficial de finalizare ar putea fi extins, începutul testelor și producerea primului megawatt reprezintă un moment important pentru unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice dezvoltate în România după 1990.