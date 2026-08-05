Pensii 2026. Nu te găsește poștașul acasă? Ce trebuie să faci ca să nu rămâi fără bani

Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română trebuie să știe ce au de făcut dacă nu sunt acasă în ziua în care este livrată plata. Casa Națională de Pensii a explicat unde ajung banii și documentele neîncasate, cât timp pot fi ridicate și în ce situații este necesară reordonanțarea plății. Regulile se aplică în cadrul sistemului de pensii și diferă în funcție de modalitatea de încasare aleasă.

Persoanele care primesc pensia prin Poșta Română și nu sunt găsite la domiciliu în momentul distribuirii nu pierd automat drepturile bănești. În această situație, factorul poștal lasă un aviz, iar pensia și documentele aferente pot fi ridicate ulterior de la oficiul poștal de care aparține beneficiarul.

Casa Națională de Pensii precizează că sumele pot fi încasate în cel mult două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă. Dacă acest termen este depășit, pensia este returnată casei teritoriale de pensii, iar beneficiarul trebuie să solicite reordonanțarea plății pentru a putea intra din nou în posesia banilor.

Situația este diferită pentru pensionarii care primesc pensia într-un cont bancar, dar primesc talonul mov prin intermediul Poștei Române. Dacă nu sunt acasă în momentul distribuirii documentului, acesta rămâne la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Potrivit regulilor aflate în vigoare, din martie 2021 taloanele care nu sunt ridicate nu mai sunt returnate imediat caselor teritoriale de pensii. Acestea sunt păstrate în arhiva oficiilor județene de poștă sau a oficiilor poștale pentru o perioadă de 24 de luni.

Beneficiarii care nu au ridicat documentul îl pot solicita ulterior, fără a fi nevoie să aștepte expirarea perioadei de arhivare. La cererea pensionarului sau a unei persoane împuternicite, talonul poate fi retransmis la domiciliu.

După expirarea perioadei de doi ani în care documentele sunt arhivate, acestea sunt transmise caselor teritoriale de pensii, conform procedurii aplicate de instituție.

Casa Națională de Pensii Publice reamintește că plata pensiilor se face lunar, în funcție de opțiunea aleasă de fiecare beneficiar.

Cei care au optat pentru virarea banilor în cont bancar primesc, de regulă, sumele în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

În cazul beneficiarilor care încasează pensia prin Poșta Română, distribuirea la domiciliu are loc în intervalul 1–15 al fiecărei luni.

Beneficiarii care nu reușesc să ridice pensia în intervalul prevăzut trebuie să contacteze cât mai rapid casa teritorială de pensii pentru reordonanțarea plății. Demersul este necesar după returnarea sumelor de către Poșta Română și permite reluarea procedurii de achitare a drepturilor bănești.