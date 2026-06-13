Nicușor Dan, mesaj după discuțiile cu șefa Consiliului European pentru Cercetare: România trebuie să atragă și să păstreze talente științifice de top

Președintele Nicușor Dan a transmis, după întâlnirea avută cu Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare, că România trebuie să își consolideze capacitatea de a atrage și susține cercetători de înalt nivel. Șeful statului consideră că investițiile în cercetare și inovare reprezintă o componentă esențială pentru competitivitatea economică și pentru poziția țării în domeniile tehnologice strategice.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o întâlnire cu Maria Leptin, președinta Consiliului European pentru Cercetare (ERC), instituție europeană care finanțează proiecte de cercetare de excelență.

Potrivit șefului statului, discuțiile au vizat viitorul finanțării europene pentru cercetare și inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene și al programului care va succeda actualului Horizon Europe.

„Am avut o întâlnire productivă cu prof. Maria Leptin, Preşedinta Consiliului European pentru Cercetare, una dintre cele mai importante instituţii europene dedicate susţinerii cercetării de frontieră şi excelenţei ştiinţifice. Am discutat despre viitorul finanţării europene pentru cercetare şi inovare, în contextul pregătirii următorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene şi al programului care va succeda Horizon Europe”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a subliniat că România trebuie să privească cercetarea și inovarea ca pe investiții strategice, cu impact direct asupra dezvoltării economice, securității și autonomiei strategice europene.

În mesajul său, Nicușor Dan a evidențiat rolul Consiliului European pentru Cercetare în finanțarea proiectelor bazate exclusiv pe criteriul excelenței științifice.

„Consiliul European pentru Cercetare finanţează proiecte de cercetare fundamentală în toate domeniile ştiinţifice, având ca unic criteriu excelenţa ştiinţifică. Acest principiu trebuie menţinut şi consolidat, pentru a putea valorifica la maximum potenţialul cercetării şi a resursei umane valoroase din România. Trebuie să construim şi în România instituţii capabile să atragă, să păstreze şi să susţină talent ştiinţific de cel mai înalt nivel”, a declarat președintele.

Șeful statului consideră că dezvoltarea unor astfel de instituții este esențială pentru ca România să participe activ la marile transformări tehnologice și științifice ale următorilor ani.

Potrivit acestuia, țara noastră trebuie să depășească statutul de beneficiar al progresului tehnologic și să devină un actor implicat direct în generarea acestuia. Nicușor Dan a indicat drept domenii prioritare inteligența artificială, biotehnologiile, energia, securitatea cibernetică, apărarea și științele sociale, sectoare considerate esențiale pentru competitivitatea și dezvoltarea Europei în perioada următoare.