Nicușor Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință. Ucraina și securitatea Europei sunt pe agenda reuniunii

Președintele Nicușor Dan efectuează luni și marți o vizită oficială în Franța, la invitația președintelui Emmanuel Macron. Șeful statului participă atât la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, cât și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc într-un context marcat de preocupările privind securitatea europeană și consolidarea cooperării dintre România și Franța.

Nicușor Dan se află în capitala Franței pentru o vizită oficială desfășurată luni și marți, program realizat la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială. Agenda șefului statului include participarea la două evenimente cu puternică miză politică și strategică pentru securitatea europeană.

Prezența președintelui României la manifestările organizate la Paris reflectă nivelul ridicat al Parteneriatului Strategic dintre România și Franța. Vizita are și o importantă componentă simbolică, în condițiile în care anul 2026 marchează împlinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie franco-român, document considerat un reper al cooperării dintre cele două state și al angajamentului comun pentru apărarea securității europene.

În cadrul festivităților dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze, parada militară organizată pe Champs-Élysées are în acest an tema „Redeşteptarea strategică a Europei”. România este reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, împreună cu garda Drapelului de Luptă și un pluton de onoare.

Un punct central al vizitei îl reprezintă participarea președintelui României la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiativă lansată în 2025 și coordonată de Franța și Regatul Unit. Formatul reunește 35 de state care sprijină Ucraina prin măsuri menite să ofere garanții de securitate și stabilitate pe termen lung.

Obiectivul acestei coaliții este pregătirea cadrului necesar pentru menținerea păcii după încheierea unui eventual acord între părțile implicate în conflict, precum și reducerea riscului unei noi agresiuni. În intervenția sa, președintele României va evidenția faptul că securitatea Ucrainei este direct legată de securitatea întregului continent european.

Potrivit Administrației Prezidențiale, în cadrul reuniunii, șeful statului va reafirma importanța continuării sprijinului acordat Ucrainei, subliniind că acest efort contribuie la stabilitatea regiunii, în special pe Flancul Estic al NATO și al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii sunt așteptate consultări privind coordonarea sprijinului acordat Ucrainei, consolidarea capacităților de apărare ale statelor europene și măsurile de descurajare a unor noi amenințări la adresa securității continentului. Discuțiile vor viza, totodată, cooperarea dintre aliații europeni și partenerii din NATO, în contextul evoluțiilor de pe front și al situației de securitate din regiunea Mării Negre.

În acest context, „Ucraina trebuie să ajungă la negocierile pentru încheierea războiului dintr-o poziție favorabilă, astfel încât pacea obținută să fie durabilă și echitabilă”, va susține președintele României, potrivit Administrației Prezidențiale.

Totodată, autoritățile române apreciază că mecanismul Coaliției de Voință reprezintă un instrument important pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre, pe Flancul Estic al NATO și în întregul spațiu euroatlantic.