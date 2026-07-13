Febra chihlimbarului a cuprins litoralul Poloniei. Furtunile au adus la mal cantități record de „aur baltic”

Febra chihlimbarului a atras sute de localnici, turiști și colecționari pe litoralul Mării Baltice, după furtunile puternice care au lovit nordul Poloniei la sfârșitul săptămânii. Valurile au scos la suprafață cantități neobișnuit de mari de chihlimbar, declanșând o adevărată cursă pentru găsirea prețioasei rășini fosilizate. Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind descoperiri spectaculoase, iar comunitățile de pasionați vorbesc despre unul dintre cele mai productive episoade din ultimii ani. Deși unele informații nu au fost confirmate oficial, organizațiile locale susțin că ar putea fi vorba despre o recoltă fără precedent.

Febra chihlimbarului s-a instalat imediat după retragerea furtunilor care au afectat litoralul nordic al Poloniei, unde rafalele de vânt au depășit, în unele zone, 100 km/h și au provocat pagube pe coastă. Odată cu liniștirea vremii, valurile au adus la țărm cantități importante de chihlimbar, determinând sute de persoane să pornească în căutarea așa-numitului „aur baltic”.

Plajele au fost ocupate rapid de localnici, turiști și colecționari, care au cercetat nisipul, algele și resturile vegetale aduse de mare în speranța de a găsi fragmente valoroase. În timp ce unii au căutat chihlimbarul doar cu mâinile, alții au folosit plase și echipamente speciale destinate colectării.

Fotografiile și înregistrările video publicate pe rețelele de socializare surprind oameni care caută chihlimbar atât pe plajă, cât și în apa puțin adâncă. Unele imagini prezintă bucăți de dimensiuni neobișnuit de mari, fapt care a alimentat interesul comunităților de colecționari și al celor pasionați de această activitate.

Organizația turistică Na Mierzeję, care promovează regiunea Peninsulei Vistula de pe litoralul baltic, apreciază că descoperirile făcute în ultimele zile ar putea reprezenta una dintre cele mai bogate recolte de chihlimbar înregistrate în zonă.

În același timp, comunitatea Hello Mierzeja a publicat imagini cu mai multe colecții impresionante, inclusiv una despre care susține că a fost strânsă într-o singură noapte și care ar fi cântărit aproximativ 8,5 kilograme. Pentru colecționari, o asemenea cantitate este considerată excepțională și rar întâlnită.

Deși aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile poloneze, grupurile de pasionați susțin că actualul episod se numără printre cele mai productive din ultimii ani, atât prin volumul descoperirilor, cât și prin dimensiunea unor fragmente găsite pe litoral.

Cei care practică frecvent căutarea chihlimbarului urmăresc cu atenție perioadele în care litoralul este afectat de vânt puternic și valuri înalte, deoarece aceste fenomene naturale dislocă depozitele aflate pe fundul Mării Baltice și transportă rășina fosilizată spre mal.

Specialiștii și colecționarii experimentați explică faptul că intervalul cel mai favorabil începe imediat după încetarea furtunii. În primele ore, înainte ca plajele să fie aglomerate de alți căutători, probabilitatea de a descoperi fragmente mari și valoroase este considerabil mai ridicată.

Chihlimbarul baltic, cunoscut și sub denumirea de „aurul Balticului”, este una dintre cele mai apreciate rășini fosilizate din lume. De secole, acesta reprezintă un simbol al regiunii Mării Baltice și este utilizat la realizarea bijuteriilor, obiectelor decorative și a pieselor de colecție, fiind apreciat atât pentru valoarea sa comercială, cât și pentru importanța culturală.