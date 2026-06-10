Marea Baltică devine noul front energetic al Europei. Planurile care schimbă totul în regiune

În ciuda atacurilor hibride din partea Rusiei, Polonia pariază pe energia eoliană offshore din Marea Baltică. La un forum desfășurat la Berlin, oficialii au transmis că regiunea ar putea deveni următorul centru energetic major al Europei. Întrebarea care se pune este dacă Europa va profita de această oportunitate.

Extinderea energiei eoliene offshore a Germaniei avansează lent. După eliminarea treptată a energiei nucleare, țara și-a concentrat investițiile pe alte surse, însă dependența de importurile de combustibili fosili a rămas o problemă. Rusia a fost exclusă ca furnizor de energie din cauza războiului din Ucraina, iar tensiunile din Orientul Mijlociu și perturbările transportului prin Strâmtoarea Hormuz complică și mai mult situația energetică a Germaniei, potrivit celor relatate de euronews.

Jan Tombiński, ambasadorul Poloniei în Germania, subliniază că „O criză bună nu ar trebui irosită”. El face referire la un proverb chinezesc care evidențiază oportunitățile care apar în perioade de dificultate. Mesajul său a fost central la cel de-al 4-lea Forum germano-polonez privind tranziția energetică, unde diplomați și lideri de afaceri au căutat soluții comune la provocările actuale.

Potrivit lui Tombiński, Polonia a devenit un partener economic mai important pentru Germania decât Statele Unite, iar economiile celor două țări sunt profund interconectate. Cooperarea în domeniul energiei offshore poate consolida suveranitatea energetică a Europei. Marea Baltică este zona cheie a acestei colaborări, însă Germania a ezitat până acum să extindă instalațiile offshore.

Polonia recunoaște că a fost dependentă de importurile de energie. Jacek Kostrzewa, președintele Agenției Naționale pentru Conservarea Energiei (KAPE), afirmă: „Ne-am pus în această situație și trebuie să ieșim din ea”. Economia Poloniei continuă să crească, cu un ritm mai rapid decât media UE, iar în 2026 se estimează o creștere a PIB-ului de 3,3-3,5%.

Konrad Wojnarowski, secretar de stat la Ministerul Energiei din Polonia, explică că țara urmărește „diversificarea surselor de energie”. Energia regenerabilă, atât terestră, cât și offshore, trebuie extinsă, iar infrastructura de stocare a energiei trebuie consolidată. Polonia va continua și investițiile în energia nucleară, pentru „consolidarea securității și asigurarea aprovizionării”.

Wojnarowski avertizează că un incident major în sistemul energetic ar costa țara 9,5 miliarde de euro pe zi. Obiectivul principal rămâne „o dependență cât mai mică de Rusia”. În paralel, Polonia a accelerat extinderea energiei eoliene: capacitatea terestră a depășit 11 gigawați, suficientă pentru 7-10 milioane de gospodării. Primul parc eolian offshore va fi operațional în a doua jumătate a anului 2026.

„Cooperarea transfrontalieră este extrem de importantă”, spune Piotr Wiśniewski, vicepreședinte al Camerei Poloneze de Energie Regenerabilă și Distribuită. El subliniază necesitatea infrastructurii potrivite pentru ca sistemul să funcționeze eficient pe termen lung. Polonia dezvoltă proiecte precum Baltic Power, Baltic 3 și Baltic 9+, iar companiile germane sunt implicate tot mai mult ca furnizori și dezvoltatori.

Dr. Elmar Stracke, consilier al Asociației Germane a Industriei Energetice și a Apei, afirmă că sectorul eolian offshore din Germania întâmpină provocări. „Lucrurile merg mai bine în Polonia decât aici”, spune el, și adaugă că viitorul energiei se află „în largul mării – în Marea Baltică și în Marea Nordului”. Aceasta implică investiții majore în infrastructura energetică pentru a menține cursul propus.

Marea Baltică reprezintă atât oportunități, cât și riscuri. Regiunea se confruntă cu amenințări hibride, inclusiv interferențe de semnale și sabotaje care vizează infrastructura critică. Cablurile submarine și conductele de gaze se află sub presiune, iar semnalele de interferență afectează sistemele de navigație navale și aeriene.

Activitatea eoliană offshore a Germaniei rămâne limitată în Marea Baltică. Parcurile Baltic 1 și Baltic 2 alimentează rețeaua germană, dar extinderea regională este modestă. Polonia primește sprijin prin programul european SAFE, pentru modernizarea armatei și consolidarea industriei de apărare, contribuind la securizarea regiunii.

Dr. Dirk Biermann, director operațional la 50Hertz, subliniază responsabilitatea companiei de a exploata potențialul Mării Baltice. Estimările Comisiei Europene indică un potențial tehnic de peste 90 de gigawați pentru toate țările riverane. Proiecte precum Insula Energetică Bornholm și cablurile submarine transfrontaliere vizează integrarea și schimbul de energie regenerabilă între Germania, Polonia, Danemarca și statele baltice.

Inițiativele includ și interconectarea submarină Baltic-German PowerLink între Lituania, Letonia și Germania, care va facilita integrarea a până la 2 gigawați de capacitate eoliană offshore. Tendința generală vizează diversificarea și reziliența energetică, spre o piață mai interconectată în regiunea Mării Baltice.