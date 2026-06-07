Președinția Consiliului UE va deschide dezbaterea despre decarbonizarea transporturilor după 2030

Președinția Consiliului UE va prezenta un raport intermediar privind regulamentul vehiculelor nepoluante pentru a stabili obiective minime naționale și metode de calcul, în vederea reducerii emisiilor. Miniștrii discută, printr-un schimb de opinii, decarbonizarea transporturilor după 2030, pe fondul revizuirilor legislative europene și al obiectivelor climatice.

Președinția va prezenta un raport intermediar referitor la regulamentul privind vehiculele întreprinderilor nepoluante. Propunerea, care face parte din pachetul privind sectorul autovehiculelor, vizează stabilirea unor obiective naționale minime privind ponderea autoturismelor și a vehiculelor utilitare ușoare cu emisii zero și cu emisii scăzute în înmatriculările noi de vehicule ale întreprinderilor mari din fiecare stat membru. Aceasta stabilește, de asemenea, o metodologie de calculare a respectării acestor obiective.

Miniștrii vor desfășura un schimb de opinii intitulat „Eforturile de decarbonizare în sectorul transporturilor după 2030”. Dezbaterea urmărește să abordeze actualizările cadrului juridic al Uniunii pentru decarbonizarea transporturilor, în urma recentei modificări a Legii europene a climei și a adoptării obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% până în 2040.

Pe lângă accentul pus pe revizuirile programate pentru 2026 și 2027 ale Regulamentului privind infrastructura pentru combustibili alternativi (RICA), ale Regulamentului ReFuelEU în domeniul aviației și ale Regulamentului FuelEU în domeniul maritim, miniștrilor li se va solicita să își adapteze intervențiile pentru a răspunde la un set de întrebări orientative, concentrându-se pe partea legată de transporturi a dezbaterii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Miniștrii urmează să adopte două seturi de concluzii, unul privind strategia industrială maritimă și unul privind strategia portuară a UE.

Strategia industrială maritimă este un plan de acțiune structurat cu scopul de a consolida poziția de lider a Europei în domeniul maritim prin promovarea construcțiilor navale de înaltă tehnologie, a navelor auxiliare pentru platformele eoliene offshore, a dronelor subacvatice și a echipamentelor portuare de vârf.

Strategia UE privind porturile urmărește să unifice inițiativele de consolidare a competitivității, de sprijinire a tranziției energetice și de asigurare a securității în cele 283 de porturi maritime și 223 de porturi interioare din rețeaua TEN-T.

În cadrul secțiunii „Diverse”, președinția și Comisia vor informa miniștrii cu privire la situația actuală a măsurilor de coordonare și de răspuns în sectorul transporturilor, ca urmare a videoconferinței informale a miniștrilor transporturilor din luna aprilie.

Președinția va informa, de asemenea, miniștrii cu privire la situația actuală a propunerilor legislative actuale, cum ar fi directiva privind dimensiunile maxime autorizate și a greutății maxime autorizate pentru anumite vehicule rutiere, pachetul privind inspecția tehnică a autovehiculelor și regulamentele privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian și asigurarea respectării drepturilor pasagerilor în UE. Comisia va informa miniștrii cu privire la pachetul privind pasagerii prezentat recent.