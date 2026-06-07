UE trebuie să acționeze înainte ca China să paralizeze industriile europene, avertizează șeful PPE: „Era naivității s-a încheiat”

UE trebuie să acționeze înainte ca China să paralizeze industriile europene, avertizează Manfred Weber, șeful Partidului Popular European din Parlamentul European. „Fie ripostăm, fie China va paraliza părți din industria noastră. UE trebuie acum să își folosească instrumentele de politică comercială în mod decisiv și fără ezitare”, a punctat Weber.

UE trebuie să acționeze înainte ca China să paralizeze industriile europene, avertizează Manfred Weber, șeful Partidului Popular European din Parlamentul European, într-un interviu acordat „Bild am Sonntag”. State membre insistă deja asupra unei poziții mai dure împotriva Chinei, argumentând că supraproducția chineză pune presiune pe o economie europeană deja aflată în dificultate.

„Europa trebuie să deschidă un nou capitol în ceea ce privește relația sa cu China. Era naivității s-a încheiat”, a spus Weber, îndemnând blocul comunitar să își apere interesele economice mai clar și mai consecvent și să își reseteze relația cu China.

Înaintea Summitului UE din 18 iunie, mai multe state membre, conduse de Franța, fac presiuni pentru o linie mai fermă față de China, avertizând că supraproducția chineză și exporturile la prețuri mici subminează o economie europeană deja fragilă. Tank-urile, politicienii și mass-media au tras un semnal de alarmă cu privire la un război comercial iminent dintre UE și China.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a avertizat Europa cu privire la relația sa cu China încă de acum trei ani. Într-un discurs din martie 2023, ea a spus: „Imperativul pentru securitate și control are acum prioritate față de logica piețelor libere și a comerțului deschis.”

Pe 29 mai, Comisia Europeană a informat că, deși China este un partener esențial, „starea actuală a relației comerciale și de investiții nu este sustenabilă”. Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a confirmat această idee după întâlnirea de joi la Paris cu omologul său chinez, trimisul pentru comerț Li Chenggang. El a declarat reporterilor că autoritățile UE și chineze se vor angaja într-un dialog mai profund pentru a rezolva „ceea ce devine un deficit comercial nesustenabil cu China”.

Weber a reiterat acest sentiment, declarând că deficitul comercial de „aproape un miliard de euro pe zi” pune în pericol baza industrială a Europei și locurile de muncă de înaltă calitate. Weber a citat tarifele UE pentru vehiculele electrice chinezești ca exemplu al tipului de instrumente pe care Bruxelles-ul ar trebui să fie pregătit să le utilizeze pe scară mai largă și poate chiar să le extindă.

„Fie ripostăm, fie China va paraliza părți din industria noastră. UE trebuie acum să își folosească instrumentele de politică comercială în mod decisiv și fără ezitare”, a punctat Weber.

Weber a abordat criticile emergente cu privire la fondurile UE care beneficiază indirect firmele chineze. Un caz recent a implicat ajutorul pentru dezvoltare susținut de UE, utilizat pentru achiziționarea a 380 de autobuze pe gaz natural pentru Senegal, unde o ofertă chineză cu costuri mai mici a prevalat asupra unui concurent european.

El a insistat că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. El a adăugat că, în viitor, „oricine dorește să vândă în Europa trebuie să respecte regulile europene”.

„Ajutorul european pentru dezvoltare finanțat de contribuabili nu trebuie să aducă beneficii companiilor chineze”, a punctat el.

Cu toate acestea, o poziție comercială mai dură prezintă potențiale dezavantaje. China ar putea riposta prin restricționarea exporturilor de materiale critice, cum ar fi pământurile rare, ceea ce prezintă riscuri pentru producția europeană, în special în Germania. Acordurile comerciale existente cu partenerii, inclusiv Canada, țările Mercosur și India, ar putea să nu compenseze pe deplin astfel de perturbări.

Weber susține că Europa are un avantaj semnificativ, subliniind că accesul la piața unică rămâne vital pentru China.