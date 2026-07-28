UE introduce taxe antidumping de până la 67,6% pentru firele de poliamidă importate din China

Uniunea Europeană (UE) înăsprește măsurile comerciale împotriva importurilor din China și introduce taxe antidumping definitive de până la 67,6% pentru firele de poliamidă. Decizia vine după o investigație care a concluzionat că producătorii chinezi au vândut la prețuri de dumping, provocând pierderi industriei europene și afectând mii de locuri de muncă.

Uniunea Europeană (UE) a introdus taxe antidumping definitive cuprinse între 60% și 67,6% pentru firele de poliamidă importate din China, după o investigație care a arătat că aceste produse au fost vândute pe piața europeană la prețuri de dumping, afectând producătorii din UE. Măsurile vizează o piață estimată la aproximativ 400 de milioane de euro și o industrie care asigură circa 2.000 de locuri de muncă în Croația, Italia, Spania, Slovenia și România.

Taxele definitive sunt diferențiate în funcție de producător. Grupul Eversun va plăti o taxă de 60%, grupul Highsun una de 67,6%, ceilalți producători chinezi care au cooperat în cadrul investigației vor achita 62,2%, iar toate celelalte importuri din China vor fi taxate cu 67,6%.

Măsurile se aplică firelor sintetice continue din nailon și alte poliamide, inclusiv anumitor monofilamente, fire texturate sau netexturate, precum și fire simple, răsucite, multiple ori cablate, care nu sunt ambalate pentru vânzarea directă cu amănuntul. Aceste materiale sintetice, cunoscute în special sub denumirea de nailon, sunt apreciate pentru rezistență, elasticitate, greutate redusă și versatilitate.

Firele de poliamidă sunt utilizate într-o gamă largă de produse, de la îmbrăcăminte, lenjerie, ciorapi, articole sportive și costume de baie până la tapițerii, mobilier, textile tehnice și produse medicale. Taxele nu vizează însă produsele finite, precum tricourile, costumele de baie sau ciorapii importați din China, ci exclusiv materia primă importată și folosită ulterior de companiile textile din UE.

Potrivit concluziilor Comisiei Europene, importurile chineze au câștigat cotă de piață prin practicarea unor prețuri de dumping, în timp ce producătorii europeni au pierdut vânzări și producție. În perioada analizată, industria din UE a rămas cu aproximativ jumătate din capacitatea de producție neutilizată, ceea ce a afectat competitivitatea și rentabilitatea companiilor din sector.

Taxele provizorii introduse în martie 2026 vor fi colectate definitiv, în limita noilor cote stabilite. Totuși, Comisia Europeană a decis să nu aplice taxele retroactiv pentru perioada anterioară introducerii măsurilor provizorii, întrucât investigația a arătat că importurile nu au crescut suficient după deschiderea procedurii pentru a justifica o astfel de decizie.

Taxele antidumping nu reprezintă o interdicție asupra importurilor din China. Companiile din UE pot continua să cumpere fire de poliamidă de la producătorii chinezi, însă importatorii sunt obligați să plătească o taxă suplimentară. Aceasta este calculată ca procent din prețul produsului la intrarea în UE, înainte de aplicarea taxelor vamale obișnuite.

Scopul acestor măsuri este eliminarea avantajului de preț obținut prin dumping, astfel încât produsele importate să concureze în condiții echitabile cu cele fabricate în UE. În cadrul unei investigații comerciale, dumpingul este constatat atunci când un produs este exportat pe piața europeană la un preț mai mic decât valoarea sa normală, stabilită potrivit metodologiei aplicate de UE.

Totuși, existența dumpingului nu este suficientă pentru introducerea unei taxe antidumping. Comisia Europeană trebuie să demonstreze și că industria europeană a suferit un prejudiciu material, că importurile investigate au contribuit la producerea acestuia și că impunerea măsurilor este în interesul general al UE.