Vești proaste pentru șoferii români care merg în această țară. Blocaje uriașe pe cele mai circulate autostrăzi

Românii care locuiesc în Germania, tranzitează această țară sau pleacă în vacanță spre Austria, Italia ori Elveția sunt avertizați să se pregătească pentru blocaje uriașe pe autostrăzi la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august. Clubul Auto German (ADAC) estimează că primul weekend din august va fi cel mai aglomerat din această vară. Aproximativ 1.000 de șantiere, controalele la frontieră și afluxul masiv de turiști vor provoca întârzieri importante pe principalele rute de circulație. Autoritățile recomandă planificarea atentă a deplasărilor și alegerea unor trasee alternative, acolo unde este posibil.

Blocajele uriașe sunt așteptate începând de vineri după-amiază, 31 iulie, și până în prima parte a zilei de sâmbătă, 1 august, potrivit estimărilor Clubului Auto German (ADAC). Din după-amiaza zilei de duminică, traficul se va intensifica și pe sensul de întoarcere din concedii, în timp ce verificările la frontiere vor prelungi suplimentar timpii de așteptare.

ADAC atrage atenția că primul weekend din august va fi cel mai aglomerat din întregul sezon estival. Odată cu intrarea în vacanță a elevilor din landurile Bavaria și Baden-Württemberg, toate landurile germane se vor afla oficial în vacanța de vară, ceea ce va genera un flux record de turiști pe șosele.

Situația este complicată și de existența a aproximativ 1.000 de șantiere rutiere aflate în desfășurare în întreaga Germanie. În același timp, traficul de tranzit din statele vecine va contribui la creșterea aglomerației, în special pe autostrăzile care duc spre Alpi, litoral, lacuri și alte destinații turistice.

Pe lângă traficul de vacanță, mai multe evenimente organizate în Germania vor pune presiune suplimentară asupra infrastructurii rutiere.

Festivalul Wacken Open Air din landul Schleswig-Holstein și târgul de vară Hamburger Sommerdom sunt așteptate să atragă zeci de mii de participanți. Potrivit ADAC, aproximativ 90.000 de fani ai muzicii heavy metal vor ajunge în localitatea Wacken, ceea ce va afecta în mod special circulația pe autostrada A23, pe direcția Hamburg–Heide.

Autoritățile estimează că aceste evenimente vor contribui la formarea unor coloane suplimentare de mașini în zonele deja afectate de traficul intens din sezonul concediilor.

ADAC a publicat lista principalelor autostrăzi pe care sunt așteptate cele mai mari probleme de trafic, în ambele sensuri de mers:

A1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln;

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg;

A3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau – Linz;

A4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Dresda – Görlitz;

A5 Darmstadt – Karlsruhe – Basel; Kassel – Frankfurt;

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg;

A7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte;

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg;

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München;

A10 Centura Berlinului;

A11 Centura Berlinului – Uckermark;

A12 Centura Berlinului – Frankfurt (Oder);

A20 Lübeck – Rostock;

A21 Kiel – Bargteheide;

A23 Hamburg – Heide;

A24 Hamburg – Schwerin – Pritzwalk – Centura Berlinului;

A27 Bremen – Bremerhaven;

A31 Gronau – Meppen;

A38 Göttingen – Halle;

A40 Duisburg – Essen;

A45 Dortmund – Hagen – Gießen;

A59 Köln – Bonn;

A61 Mönchengladbach – Koblenz;

A81 Stuttgart – Singen;

A95 München – Garmisch-Partenkirchen;

A96 Lindau – München;

A99 Centura München.

Problemele de trafic nu se vor limita la teritoriul Germaniei, ci vor afecta și principalele rute utilizate de șoferii care călătoresc spre Austria, Elveția și Italia.

ADAC avertizează că în Austria sunt prognozate blocaje importante pe autostrăzile A1 Westautobahn, A4 Ostautobahn, A9 Pyhrnautobahn, A10 Tauernautobahn, A11 Karawankenautobahn, A12 Inntalautobahn, A13 Brennerautobahn, A14 Rheintal/Walgau, precum și pe drumul federal B197 Arlberg și pe Fernpass B179.

Pe podul Luegbrücke continuă lucrările de modernizare, iar acestea încetinesc circulația. În plus, pentru ziua de sâmbătă este anunțată o acțiune de protest pe traseul Fernpass. Din acest motiv, ADAC recomandă șoferilor care se deplasează spre Tirol sau Italia să utilizeze rute alternative, dacă acest lucru este posibil.

În Elveția sunt prognozate coloane importante pe ruta Gotthard, pe traseul San Bernardino și pe autostrăzile A1 și A3. În Italia, traficul va fi îngreunat pe continuarea autostrăzii Brenner, dar și pe segmentele dintre granița cu Elveția, Milano și Genova, relatează Merkur.

Pentru a împiedica șoferii să evite ambuteiajele prin localități, autoritățile din Germania și Austria vor reintroduce restricții temporare privind ieșirea de pe autostradă în anumite zone. În Germania, măsura va fi aplicată pe porțiuni ale autostrăzilor A7, A8 și A93, precum și pe drumurile B2 și B23 din zona Garmisch-Partenkirchen.

Totodată, rămâne în vigoare interdicția de circulație pentru camioanele grele în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 20:00, până la 31 august inclusiv. Măsura are ca obiectiv reducerea aglomerației din perioada concediilor de vară.