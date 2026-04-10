Șoferii care ajung în Polonia trebuie să fie atenți la noile reguli de circulație, care au intrat în vigoare încă din vara anului trecut. Autoritățile au înăsprit semnificativ Codul Rutier, iar sancțiunile sunt mult mai dure decât în trecut. Reglementările se aplică tuturor conducătorilor auto, indiferent de cetățenie.

Instructorul auto Alfons Bärwald a explicat că noile reguli pot duce rapid la amenzi mari, suspendarea permisului și chiar consecințe penale.

În cazul unor abateri grave, șoferii străini pot rămâne fără permis, care este predat ambasadei țării de origine. De asemenea, amenzile pot fi executate și în alte state europene, inclusiv în Germania.

Noile sancțiuni cresc în funcție de gravitatea abaterii. Pentru depășirea vitezei cu până la 30 km/h, amenda este de aproximativ 93 de euro, iar pentru depășiri mai mari poate ajunge la 180 de euro.

În cazul depășirii limitei legale cu 50 km/h, sancțiunea urcă la 5.000 de zloți, adică aproximativ 1.170 de euro, iar permisul este suspendat pentru trei luni.

Dacă un șofer ignoră suspendarea și continuă să conducă, riscă interdicția de a mai conduce pe viață pe teritoriul Poloniei.

Potrivit publicației Nordkurier, sancțiunile devin mult mai dure în cazul curselor ilegale sau al depășirilor extreme de viteză.

Este vorba despre situațiile în care viteza depășește cu peste 50% limita pe autostrăzi și drumuri rapide sau cu peste 100% pe celelalte drumuri.

Dacă prin aceste comportamente sunt puse în pericol alte persoane, pot fi aplicate pedepse cu închisoarea de până la cinci ani. În cazul accidentelor soldate cu decese, pedeapsa poate ajunge la zece ani.

În instanță, amenzile pot urca până la 30.000 de zloți, echivalentul a aproximativ 7.000 de euro.

Autoritățile au introdus și o regulă mai puțin obișnuită, menită să nu blocheze intervențiile de urgență.

Fotografierea locurilor de accident sau a unor situații similare este interzisă. Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de până la aproximativ 4.600 de euro.

În plus, pot primi sancțiuni cu arest între 5 și 30 de zile, iar echipamentele folosite pot fi confiscate.

În Polonia, acumularea a 24 de puncte de penalizare duce la retragerea permisului de conducere.

Deși aceste puncte nu sunt transferate automat în alte țări, ele rămân în evidența autorităților poloneze și pot crea probleme la revenirea în țară.

Autoritățile au introdus aceste măsuri pentru a reduce numărul accidentelor rutiere și al victimelor, în special în cazul șoferilor care circulă cu viteză excesivă sau au un comportament agresiv în trafic.