Reglementarea europeană privind șoferii în vârstă aduce o schimbare de direcție majoră, eliminând perspectiva unor reguli uniforme la nivelul Uniunii și lăsând decizia în mâna statelor membre.

Noile norme stabilesc, în mod clar, că valabilitatea permisului de conducere va fi limitată în timp, însă nu impun obligativitatea reexaminării automate pentru seniori. Această abordare a fost adoptată pentru a evita o standardizare rigidă care nu ține cont de diferențele dintre state.

În practică, fiecare guvern va putea decide dacă introduce controale medicale obligatorii, teste practice sau alte forme de evaluare pentru această categorie de conducători auto. Măsura oferă flexibilitate și permite adaptarea legislației la realitățile locale, inclusiv la statistici privind accidentele și la infrastructura rutieră, scriu cei de la Ziarul Românesc.

Decizia vine după ani de dezbateri în care s-au confruntat două perspective opuse: pe de o parte, necesitatea creșterii siguranței rutiere, pe de altă parte, respectarea libertății individuale a persoanelor în vârstă care conduc.

Tema șoferilor în vârstă continuă să divizeze opiniile, mai ales în contextul unor propuneri privind verificări periodice sau chiar retragerea permisului după o anumită vârstă.

În mai multe state europene se discută deja introducerea unor controale regulate pentru persoanele trecute de un anumit prag de vârstă. Acestea ar putea include examinări medicale sau teste de reacție și vedere, considerate relevante pentru siguranța în trafic.

În același timp, alte țări preferă să meargă pe varianta responsabilității individuale, încurajând seniorii să își evalueze singuri capacitatea de a conduce și să renunțe voluntar atunci când nu se mai simt în siguranță. Această abordare se bazează pe ideea că experiența acumulată poate compensa anumite limitări fizice.

Specialiștii subliniază că, deși odată cu înaintarea în vârstă pot apărea probleme de sănătate sau scăderi ale reflexelor, mulți șoferi își adaptează stilul de condus. Aceștia evită condițiile dificile, precum traficul intens sau condusul pe timp de noapte, reducând astfel riscurile.

Datele disponibile indică faptul că șoferii în vârstă nu generează, în mod semnificativ, mai multe accidente decât alte categorii de vârstă. Această realitate ridică semne de întrebare cu privire la eficiența unor măsuri generalizate, precum obligativitatea reexaminării periodice.

În Europa există deja modele diferite de reglementare pentru șoferii în vârstă, iar aceste diferențe alimentează dezbaterea publică.

În unele state, controalele sunt stricte și frecvente. De exemplu, există țări unde, după 70 sau 75 de ani, șoferii trebuie să treacă periodic prin evaluări medicale pentru a-și menține permisul. În alte cazuri, pragul de vârstă este mai scăzut, iar verificările devin progresiv mai dese.

În contrast, există sisteme în care permisul de conducere este valabil pe viață, fără obligația unor controale ulterioare. Această lipsă de uniformitate ridică întrebări legate de siguranța rutieră și de echitatea între cetățenii europeni.

Statisticile contribuie la intensificarea dezbaterii. În anumite state, datele oficiale arată că șoferii vârstnici sunt mai frecvent considerați responsabili în accidentele în care sunt implicați. În același timp, raportat la ponderea lor în populație, aceștia sunt implicați mai rar în evenimente rutiere decât șoferii tineri.

Această dualitate complică stabilirea unor politici clare și eficiente, întrucât interpretarea datelor poate duce la concluzii diferite.

În lipsa unui consens privind introducerea unor interdicții stricte, tot mai multe organizații propun soluții intermediare pentru șoferii în vârstă.

Una dintre variantele discutate este introducerea unor sesiuni de evaluare practică fără caracter sancționator. Acestea ar presupune ca un instructor să însoțească șoferul într-o cursă de verificare și să ofere ulterior recomandări privind stilul de condus.

„Scopul nu este retragerea permisului, ci conștientizarea limitelor și adaptarea comportamentului la volan”, a explicat Joachim Bühler, subliniind rolul preventiv al acestor evaluări.

Un astfel de model pare să fie acceptat inclusiv de persoanele vizate. Studiile de opinie arată că o mare parte dintre seniori ar fi de acord cu un control al competențelor, atât timp cât acesta nu duce automat la pierderea dreptului de a conduce.

În paralel, organizații și școli de șoferi oferă cursuri de siguranță dedicate persoanelor în vârstă, menite să îmbunătățească reflexele și să actualizeze cunoștințele despre regulile de circulație.

Pentru mulți seniori, menținerea permisului nu este doar o chestiune de confort, ci una de autonomie. În special în zonele rurale, unde transportul public este limitat, pierderea dreptului de a conduce poate duce la izolare socială și dificultăți în viața de zi cu zi.