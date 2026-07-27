Permis 2026. Reguli privind preschimbarea, reînnoirea și valabilitatea. În ce situații nu mai poți păstra documentul românesc

Tot mai mulți români aleg să își stabilească reședința în alte state membre ale Uniunii Europene, însă mutarea ridică și întrebări legate de permisul de conducere. Deși documentul emis în România este recunoscut în toate țările UE, fiecare stat aplică propriile reguli privind preschimbarea, reînnoirea și valabilitatea acestuia după stabilirea reședinței. În unele cazuri, permisul poate fi folosit până la expirare, iar în altele există obligații suplimentare după o anumită perioadă de ședere.

Potrivit normelor europene, un șofer poate deține un singur permis de conducere emis de un stat membru. În general, mutarea într-o altă țară din Uniunea Europeană nu înseamnă că documentul românesc trebuie schimbat imediat, potrivit European Union

Dacă un român se mută în Spania, Italia, Germania, Franța, Belgia sau într-un alt stat membru și permisul este încă valabil, acesta poate continua să conducă folosindu-l, fără a fi obligat să îl preschimbe imediat. Recunoașterea permiselor de conducere între statele membre este unul dintre principiile legislației europene.

În schimb, dacă permisul expiră, este pierdut, furat sau deteriorat, noul document va fi emis, de regulă, de autoritățile din țara în care titularul are reședința obișnuită. Din acel moment, permisul românesc este retras și înlocuit cu unul emis de noul stat.

În Spania, un român care își stabilește reședința poate conduce cu permisul românesc atât timp cât acesta este valabil. La expirare, reînnoirea se face prin autoritățile spaniole, iar noul permis va fi unul spaniol. Pentru anumite categorii profesionale sau în situații speciale pot exista obligații suplimentare privind înregistrarea ori controalele medicale, potrivit legislației spaniole.

În Franța, permisul emis în România poate fi utilizat fără preschimbare cât timp este valabil. Totuși, schimbarea devine obligatorie dacă documentul expiră, este pierdut sau furat, dacă titularul solicită o categorie nouă ori dacă săvârșește o abatere rutieră care implică restrângerea dreptului de a conduce, potrivit Service Public

În Germania, regula generală este similară: permisul românesc este recunoscut și poate fi folosit fără formalități suplimentare. La expirare sau în cazul înlocuirii documentului, autoritățile germane emit un permis german, iar titularul va respecta regulile de valabilitate și eventualele obligații medicale prevăzute de legislația locală.

În Italia, permisul românesc este de asemenea recunoscut. Dacă documentul expiră după stabilirea reședinței în această țară, reînnoirea se face prin autoritățile italiene, care vor elibera un permis italian.

Normele UE prevăd câteva situații în care schimbarea permisului poate deveni obligatorie chiar înainte de expirare.

De exemplu, dacă o persoană deține un permis cu valabilitate nedeterminată, unele state membre pot solicita preschimbarea acestuia după doi ani de reședință obișnuită. De asemenea, schimbarea poate fi impusă dacă șoferul comite o abatere rutieră gravă, iar autoritățile din statul de reședință aplică măsuri privind suspendarea sau restrângerea dreptului de a conduce.

În legislația europeană, o persoană este considerată că are reședința obișnuită într-un stat dacă locuiește acolo cel puțin 185 de zile pe an, ca urmare a legăturilor personale și profesionale. Acest criteriu este cel care stabilește statul responsabil pentru emiterea și reînnoirea permisului de conducere.

Astfel, pentru majoritatea românilor care se mută într-o altă țară din Uniunea Europeană, permisul emis în România rămâne valabil și poate fi folosit în continuare. Totuși, la expirarea documentului sau în anumite situații prevăzute de legislația europeană și națională, acesta va fi înlocuit cu un permis emis de statul în care persoana și-a stabilit reședința.