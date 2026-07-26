PSD respinge legea salarizării. Marius Budăi: „Nu lăsăm pe nimeni să distrugă ce am construit”

Fostul ministru al Muncii, Marius Constantin Budăi, susține că Partidul Social Democrat nu va susține viitoarea lege a salarizării, despre care afirmă că ar conduce la diminuarea veniturilor pentru mai multe categorii de angajați din sectorul public. Potrivit acestuia, proiectul aflat în negocieri ar afecta personalul medical, profesorii, polițiștii, militarii, asistenții sociali și funcționarii publici.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Budăi a transmis că forma discutată a legii nu poate fi acceptată de PSD și a acuzat coaliția care lucrează la proiect că urmărește reducerea cheltuielilor prin diminuarea drepturilor salariale.

Marius Budăi susține că PSD nu va vota o lege a salarizării care, în opinia partidului, ar conduce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public. Fostul ministru al Muncii afirmă că personalul medical din prima linie, asistentele și cadrele didactice nu ar trebui să suporte reduceri salariale în numele echilibrării bugetare.

El susține că proiectul negociat de Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Dragoș Pîslaru, PNL și USR ar prevedea diminuări ale veniturilor medicilor prin limitarea sporurilor și a plății gărzilor, reduceri pentru asistentele medicale și plafonarea salariilor profesorilor.

În același timp, Budăi afirmă că plafonarea sporurilor ar afecta și alte categorii de bugetari, precum polițiștii, militarii, asistenții sociali și funcționarii publici, despre care spune că asigură funcționarea instituțiilor statului.

„PSD nu votează o lege care sărăcește oamenii care muncesc pentru România! Un medic de gardă care salvează vieți nu poate fi tratat ca o linie de buget care se taie când nu ies socotelile. O asistentă care lucrează până la epuizare nu poate primi, drept „mulțumire”, un salariu mai mic. Un dascăl care formează generațiile de mâine nu poate ajunge să fie plătit mai prost doar pentru că așa își doresc unii. Și totuși exact asta propune, în acest moment, Legea Salarizării negociată de domnii Bolojan, Fritz, Pîslaru, PNL și USR: tăieri de 3.000-4.000 de lei pentru medicii din prima linie, prin restrângerea sporurilor și a plății gărzilor. Pierderi de 1.500-2.000 de lei pentru asistentele medicale. Un plafon de aproximativ 7.100 de lei net pentru un profesor la finalul carierei – în timp ce un profesor debutant, cu studii superioare, riscă să câștige mai puțin decât un curier care livrează mâncare. Și nu se oprește aici: plafonarea sporurilor lovește deopotrivă în polițiști, militari, asistenți sociali și funcționarii din administrația publică – în general în toți cei care țin, zi de zi, statul român în picioare.”

Social-democratul afirmă că forma actuală a proiectului este respinsă de PSD și susține că efectele acesteia ar fi resimțite în special de domeniile sănătății și educației.

„PSD spune NU. Nu suntem și nu vom fi părtași la o lege respinsă de aproape întreaga societate, o lege care distruge sistemele de sănătate și educație sub pretextul unor „echilibrări contabile” făcute în pripă, pe genunchi, pentru a bifa un termen. Nu este prima dată când apărăm nivelul de trai al românilor, exact așa cum am făcut-o și cu salariul minim – pe care l-am crescut constant și pentru care am susținut un mecanism transparent și predictibil la nivel european. Așa apărăm oamenii: cu fapte, nu cu tăieri mascate în reformă.”

Fostul ministru al Muncii susține că majorările salariale acordate în ultimii ani în sistemele de sănătate și educație au avut rolul de a reduce plecarea specialiștilor din România și spune că PSD va continua să se opună oricăror măsuri care ar conduce la diminuarea acestor venituri.