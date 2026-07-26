UPDATE. Nicușor Dan: O nouă dronă rusească a fost doborâtă de un F-16 românesc. „Este inadmisibil și intolerabil”

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că o nouă dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Este al treilea incident de acest tip înregistrat în ultimele zile, în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare din Ucraina.

Potrivit șefului statului, aeronava militară românească a intervenit în dimineața zilei de duminică, la ora 10:13.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis Nicușor Dan.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis avertizarea pe telefoanele mobile ale locuitorilor din județ.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.”

Potrivit autorităților, durata estimată a alertei este de aproximativ 90 de minute.

Locuitorilor li s-a recomandat să evite deplasările în aer liber și să anunțe imediat autoritățile dacă observă obiecte suspecte căzute la sol.

Avertizarea transmisă duminică nu este un incident izolat, ci vine după două episoade fără precedent petrecute în ultimele zile.

Primul incident a avut loc vineri, când o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Ulterior, autoritățile au anunțat că aparatul era de tip Shahed.

La mai puțin de 24 de ore distanță, sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:30, o nouă dronă a fost neutralizată după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Aparatul a fost doborât la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea, după ce aeronavele militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

În ambele cazuri, autoritățile au emis mesaje RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea și au activat procedurile de supraveghere și apărare a spațiului aerian.

În ultimele săptămâni, locuitorii din județele aflate la granița cu Ucraina au primit în repetate rânduri mesaje RO-ALERT, după ce atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre au avut loc în apropierea teritoriului României.

De fiecare dată când radarele au identificat ținte aeriene care se apropiau de frontiera românească, autoritățile au ridicat aeronave de luptă și au avertizat populația să se adăpostească preventiv.

În paralel, Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții implicate continuă monitorizarea permanentă a spațiului aerian din zona de est a țării, pe fondul intensificării atacurilor desfășurate în apropierea graniței românești.

Noua alertă de duminică demonstrează că situația de securitate din regiunea Mării Negre rămâne una extrem de volatilă, iar autoritățile mențin un nivel ridicat de vigilență pentru protejarea populației și a spațiului aerian național.