PSD amenință Guvernul cu plângeri penale. Sorin Grindeanu: „Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale”

PSD anunță că analizează posibilitatea de a formula plângeri penale și acțiuni în contencios administrativ împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, după ultimele decizii adoptate în ședințele Executivului. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, susține că juriștii partidului verifică dacă Guvernul demis și-a depășit atribuțiile legale și avertizează că social-democrații vor sesiza autoritățile competente dacă vor identifica încălcări ale legii. În același timp, Grindeanu reafirmă că PSD nu va susține actualul proiect al legii salarizării, pe care îl consideră nociv pentru angajații din sănătate și educație.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Sorin Grindeanu afirmă că PSD nu va vota un proiect de lege care, în opinia sa, reduce veniturile angajaților din sistemul public și afectează domenii esențiale.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație! Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum.”

Liderul PSD enumeră mai multe prevederi pe care formațiunea spune că nu le va accepta într-o viitoare lege a salarizării.

„De aceea, îî spun clar că nu vom vota niciun proiect viitor care preia aberațiile actuale – și dau câteva exemple concrete: ❗️Nu vom accepta plafonarea sporurilor la 20% care lovește direct în inima sistemului medical, adică exact pe cei care salvează vieți în cele mai grele condiții. ❗️Nu putem concepe ca un medic specialist din ATI sau Urgențe să piardă între 3.000 și 4.000 de lei pe lună, prin tăierea sporurilor pentru condiții deosebit de periculoase și restrângerea plății gărzilor. ❗️Nu putem permite ca o asistentă medicală, care lucrează în ture de noapte până la epuizare, să piardă între 1.500 și 2.000 de lei la salariu. ❗️Nu vom lăsa profesorul debutant, cu studii superioare și modul pedagogic, să fie aruncat în fața elevilor cu un salariu de doar 4.557 de lei net. ❗️Nu putem accepta ca un profesor la final de carieră, cu gradul I și aproape 40 de ani de muncă, să fie plafonat la un maximum de aproximativ 7.100 de lei net. ❗️Nu vom vota un proiect care face să dispară indemnizația pentru titlul de doctor, indemnizația de dirigenție sau sporul de suprasolicitare neuropsihică! ❗️Și nu vom accepta nici mecanismul perfid prin care orice „mărire” viitoare se va scădea dintr-o diferență tranzitorie. Fiindca asta înseamnă că salariile profesorilor vor fi înghețate pe termen nedeterminat!”

Grindeanu susține că majorările salariale acordate în anii anteriori au avut rolul de a limita plecarea specialiștilor din sistemele publice.

„PSD a mărit salariile în Sănătate și Educație în anii trecuți tocmai pentru a opri exodul specialiștilor și pentru a reclădi demnitatea acestor profesii. Nu vom permite nimănui să distrugă sistemele publice din România sub pretextul unor echilibrări contabile făcute pe genunchi.”

În finalul mesajului, liderul social-democrat afirmă că juriștii PSD verifică legalitatea deciziilor adoptate în ultimele ședințe ale Guvernului și spune că partidul este pregătit să depună plângeri penale sau acțiuni în instanță dacă va concluziona că Executivul și-a depășit competențele.