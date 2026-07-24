Dosarul financiar al oficialilor americani ajunge în Congres: ce restricții sunt pe masă

Camera Reprezentanților din Statele Unite urmează să voteze miercuri un proiect de lege care ar limita posibilitatea membrilor Congresului de a cumpăra acțiuni individuale pe durata mandatului. Separat, Senatul examinează o inițiativă care ar introduce restricții pentru președinte și alți oficiali federali privind emiterea sau promovarea criptomonedelor și a altor active digitale.

Cele două propuneri apar pe fondul dezbaterilor privind prevenirea conflictelor de interese și limitarea situațiilor în care oficialii ar putea obține avantaje financiare ca urmare a pozițiilor ocupate în administrația publică.

Proiectul analizat de Camera Reprezentanților poartă numele „Stop Insider Trading Act” și este susținut de republicani. Inițiativa prevede interzicerea achiziționării de noi acțiuni individuale de către membrii Congresului pe durata exercitării mandatului. În același timp, parlamentarii ar putea păstra investițiile pe care le dețin deja și ar avea posibilitatea să le vândă, cu obligația de a anunța public intenția de vânzare cu cel puțin șapte zile înainte.

Documentul prevede și creșterea sancțiunilor pentru neraportarea tranzacțiilor bursiere. Amenda ar urma să fie stabilită la 2.000 de dolari sau la 10% din valoarea tranzacției, fiind aplicată suma mai mare dintre cele două variante. În prezent, penalitatea pentru prima abatere este de 200 de dolari, potrivit cnbc.com.

Republicanul Bryan Steil, inițiatorul proiectului, a declarat că măsura are ca obiectiv eliminarea suspiciunilor potrivit cărora parlamentarii ar putea profita de informații obținute prin exercitarea funcției publice.

„Eliminarea suspiciunilor că parlamentarii ar putea profita de informaţii obţinute în exercitarea funcţiei” reprezintă motivul invocat pentru susținerea inițiativei, potrivit argumentelor prezentate de autorii proiectului.

Mai mulți democrați au criticat însă forma actuală a propunerii, considerând că restricțiile sunt insuficiente deoarece permit păstrarea portofoliilor deja existente. Opoziția susține că menținerea investițiilor actuale lasă deschisă posibilitatea unor situații considerate incompatibile cu rolul de reprezentant public.

Adoptarea proiectului ar putea fi influențată și de includerea unor prevederi referitoare la obligativitatea prezentării unui act de identitate la vot. Măsura este susținută de președintele Donald Trump, dar este contestată de democrați.

În paralel cu dezbaterile din Camera Reprezentanților, Senatul analizează o variantă actualizată a Clarity Act, un proiect important de reglementare a activelor digitale în Statele Unite.

Noua versiune a inițiativei introduce, pentru prima dată, prevederi explicite privind implicarea oficialilor federali în sectorul criptomonedelor. Potrivit textului analizat, președintele, vicepreședintele, membrii Congresului și alți oficiali federali nu ar putea emite, sponsoriza sau promova criptomonede și alte active digitale pe durata mandatului.

Restricțiile propuse pentru activele digitale urmăresc să limiteze posibilitatea ca funcțiile publice să fie folosite pentru obținerea unor beneficii financiare pe piața criptomonedelor.

Inițiativa este analizată în contextul dezbaterilor mai largi privind stabilirea unor reguli pentru sectorul cripto din Statele Unite și privind modul în care oficialii publici pot interacționa cu activele digitale.

Proiectul Clarity Act ar introduce reguli suplimentare pentru persoanele aflate în poziții de conducere la nivel federal, prin limitarea activităților care ar putea crea suspiciuni privind utilizarea funcției publice în scopuri financiare.

Cele două proiecte legislative sunt discutate separat în Congres și vizează domenii diferite, unul concentrându-se pe tranzacțiile bursiere ale membrilor Congresului, iar celălalt pe relația dintre oficialii federali și piața criptomonedelor.