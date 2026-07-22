Revolut face un salt spectaculos pe piața privată: noua evaluare depășește așteptările

Cea mai recentă tranzacție secundară cu acțiuni ale Revolut a dus evaluarea companiei la 115 miliarde de dolari, marcând o creștere semnificativă a valorii sale pe piața privată. Noua evaluare consolidează poziția companiei printre cele mai mari grupuri de tehnologie financiară din Europa.

Tranzacția le permite angajaților și investitorilor existenți să vândă o parte din acțiunile deținute, fără ca Revolut să emită acțiuni noi pentru atragerea de capital. Compania estimează o evoluție pozitivă a rezultatelor financiare, cu creșteri anticipate ale profitului, veniturilor și numărului de utilizatori în 2025.

Potrivit datelor publicate inițial de CoinDesk, acțiunile Revolut incluse în această vânzare pentru angajați au fost evaluate la 2.017 dolari pe unitate. Prețul rezultat din tranzacție indică o valoare totală a companiei de 115 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 53% în mai puțin de un an.

Evaluarea actuală transformă Revolut în cea mai valoroasă companie privată din Europa. Valoarea este mai mult decât dublă față de evaluarea de 45 de miliarde de dolari stabilită în 2024 și depășește nivelul de aproximativ 75 de miliarde de dolari menționat pentru luna noiembrie a anului trecut.

Tranzacția are caracter secundar, ceea ce înseamnă că acționarii și angajații existenți își vând participațiile, iar compania nu obține fonduri suplimentare prin emiterea de noi acțiuni. Dimensiunea exactă a vânzării nu a fost făcută publică.

Noua evaluare poziționează Revolut peste unele grupuri bancare listate, precum Barclays, în ceea ce privește valoarea de piață. Comparația rămâne însă limitată, deoarece valoarea Revolut provine dintr-o tranzacție privată, în timp ce băncile listate sunt evaluate prin intermediul pieței bursiere.

Revolut a raportat un profit înainte de impozitare de 2,3 miliarde de dolari pentru 2025, în creștere cu 57%, în timp ce veniturile au avansat cu 46%, până la 6 miliarde de dolari. Numărul clienților companiei a depășit 75 de milioane, un nivel care susține dezvoltarea operațiunilor sale globale.

Platforma Revolut oferă acces la tranzacționarea a peste 200 de tokenuri cripto, transferuri către portofele externe și servicii de staking. Compania operează și platforma separată de schimb de criptomonede Revolut X.

În anul anterior, Revolut a obținut o licență MiCA pentru extinderea serviciilor de criptomonede în Uniunea Europeană. Compania a primit, de asemenea, o licență bancară completă în Marea Britanie în luna martie și urmărește obținerea unei carte bancare naționale în Statele Unite.

Revolut a discutat și despre posibilitatea unei listări la bursă, în contextul căreia compania ar putea urmări o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Compania nu a transmis imediat un răspuns la o solicitare de comentarii.