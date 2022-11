Revolut a ajuns la 25 milioane de clienți, din care 7,5 milioane în Europa Centrală și de Est

Fintech-ul mai marchează, luna aceasta, și atingerea pragului de 7,5 milioane de clienți în regiunea CEE, din care fac parte România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă, Lituania, Letonia, Slovacia, Slovenia și Estonia.

România, care a ajuns la 2,5 milioane clienți persoane fizice și a înregistrat o creștere de 67% a bazei de clienți, în ultimele 12 luni, este liderul regional, păstrând a doua poziție după Regatul Unit, în clasamentul global. Polonia, care a avut o creștere puternică în ultimele 6 luni, a depășit, de asemenea, pragul de 2 milioane de clienți. În top 5 piețe pe plan regional se mai află și Ungaria (cu aproape 800.000 de clienți), Bulgaria (500.000 de clienți) și Lituania (peste 415.000).

„Creșterea Revolut continuă în ritmul deja cunoscut. Am construit constant produse noi pentru a avea o ofertă unică la nivel global, ne-am extins în noi piețe și am atras noi clienți. Faptul că am ajuns, în 7 ani, la 25 de milioane de clienți este o reușită fantastică pentru compania noastră. Și suntem nerăbdători să aducem și mai multe noutăți pe piață în lunile care vor urma”, a declarat Nikolay Storonsky, Chief Executive Officer Revolut.

„Misiunea noastră este aceea de a deschide tuturor accesul la o economie fără frontiere, ducând aplicația noastră în toate colțurile lumii. Anul acesta am făcut pași importanți, mărindu-ne baza de clienți care a ajuns la 7,5 milioane de utilizatori în regiunea CEE. Potrivit datelor pe care le deținem, unul dintre trei clienți din regiune apelează la soluții fintech pentru a-și îmbunătăți nivelul de cunoștințe financiare. Încrederea consumatorilor în soluțiile precum super-aplicația noastră ne încurajează să mergem mai departe cu planurile de a transforma experiența clienților în materie de tot ceea ce ține de bani și a aduce toate funcționalitățile în același loc, în aplicație”, a comentat Aleksej Koscejev, Head of Growth pentru CEE.

Aplicația Revolut a început prin a oferi transferuri rapide bani și schimburi valutare la rate avantajoase

Lansată în Regatul Unit în 2015, aplicația Revolut a început prin a oferi transferuri rapide bani și schimburi valutare la rate avantajoase. În prezent, peste 25 de milioane de clenți persoane fizice din toată lumea folosesc produsele Revolut care acoperă de la transferuri peer-to-peer, la conturi de economisire – Seifuri Vault, conturi Revolut <18 pentru copii și adolescenți, un serviciu de rezervare cazări – Sejururi – și apartamente – Case -, investiții în metale prețioase, criptomonede sau acțiuni.

Revolut și-a extins prezența în SUA anul acesta, unde are peste 500.000 de clienți și aproape 150 de angajați. În același timp, își continuă dezvoltarea operațiunilor în mai multe piețe din America Latină, Asia și Orientul Mijlociu. În ultimul an, Revolut a realizat următoarele:

India – Numirea CEO-ului Paroma Chatterjee, a Chief Financial Officer-ului (CFO) Arjun Mehta și a Chief Technical Officer-ului (CTO) Saleem Arshad. Echipa locală are deja 400 de angajați și aplicația urmează să fie lansată în curând pe piața indiană;

Mexic – Numirea lui Juan Miguel Guerra ca CEO. Până în 2025, fintech-ul intenționează să recruteze angajați pentru 250 de poziții în Mexic și Brazilia;

Brazilia – Numirea lui Glauber Mota ca CEO în Brazilia și a lui Felipe Lachowski ca Head of Strategy & Operations;

Noua Zeelandă – Pregătirea lansării în Noua Zeelandă, în completarea operațiunilor care sunt deja disponibile în Australia.

De asemenea, Revolut pregătește lansarea versiunii sale adaptate Revolut Lite în mai multe țări din America Latină, Asia de Sud-Est și în Orientul Mijlociu. Utilizatorii acestei versiuni a aplicației vor putea transfera instant și gratuit bani către clienții Revolut din alte țări.

Și segmentul B2B este pe un trend pozitiv, creșterea bazei de clienți realizându-se cu o rată de 2.000 de clienți noi pe săptămână pentru business unit-ul Revolut Business.

Lansată în 2017, versiunea B2B a aplicației, Revolut Business, a dezvoltat peste 20 de produse special concepute pentru a ajuta firmele să își gestioneze mai bine bugetele și a procesat, până în prezent, tranzacții în valoare de peste 110 miliarde euro pentru clienții B2B.