Vouchere pentru energie 2025. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a anunțat joi, 19 iunie, că începând cu 1 iulie – odată cu încheierea schemei de plafonare-compensare a facturilor la energie – aproximativ 3,5 milioane de gospodării vor beneficia de sprijin financiar sub forma unor vouchere pentru plata facturilor.

Valoarea acestor vouchere urmează să fie stabilită, fiind analizate în prezent două variante: 36 de lei sau 72 de lei pe lună.

Decizia finală este așteptată în urma discuțiilor programate pentru aceeași zi.

George Niculescu a spus că, potrivit analizelor realizate la nivelul Ministerului Muncii și Ministerului Energiei, în care a fost implicată și ANRE, aproximativ 3,5 milioane de gospodării vor primi un voucher pentru energie începând cu 1 iulie. Acest sprijin se va acorda ținând cont de veniturile pe cap de familie, cu o limită de aproximativ 2.700 de lei pe persoană, iar aceste gospodării vor fi protejate și după această dată.

În ceea ce privește valoarea voucherului, au fost discutate două variante, de 36 și 72 de lei, iar decizia finală urmează să fie luată după o nouă întâlnire între ministere, la care va participa și ANRE. De asemenea, Niculescu a menționat că este necesar ca măsurile să fie coordonate și cu Ministerul de Finanțe pentru a asigura sustenabilitatea bugetară.

Valoarea voucherului… în continuare sunt discuții. Au fost două propuneri: să fie de 36 de lei sau 72 de lei. Azi, la 12.00, mai are loc o întâlnire între cele două ministere și a fost și ANRE invitată și vom participa. Vom vedea deciziile pe care cele două ministere le vor lua. Rolul nostru e să dăm date specifice (…).

„Din analizele care s-au făcut la nivelul Ministerului Muncii și Ministerului Energiei, la care a participat și ANRE – am fost invitați la toate întâlnirile de lucru, aproximativ 3,5 milioane de gospodării vor beneficia de acest voucher pentru energie, care se va aplica din 1 iulie. S-au luat în considerare veniturile pe cap de familie, de gospodărie.

George Niculescu a menționat că, potrivit informațiilor apărute în presă, impactul bugetar estimat al acestei măsuri s-ar ridica la o sumă cuprinsă între 800 de milioane și un miliard de lei, până la sfârșitul anului.

Acesta a explicat că a prezentat publicului comparatorul de prețuri pus la dispoziție de ANRE, care arată că prețurile practicate de furnizori începând cu 1 iulie variază, un furnizor având o ofertă de aproximativ 1,02 lei/kWh, în timp ce majoritatea se situează între 1,45 și 1,55 lei/kWh, în funcție de cota de piață.

Din această cauză, el a cerut o analiză detaliată din partea colegilor din ANRE pentru a verifica modul de calcul al prețului, inclusiv media de achiziție a energiei și toate tarifele implicate, pentru a determina dacă prețul între 1,45 și 1,55 lei este sustenabil.

„Eu am prezentat opiniei publice ce se întâmplă în comparatorul de prețuri pe care l-am pus la dispoziție de către ANRE consumatorilor. Prețurile care urmează să fie practicate de furnizori începând din 1. Am observat că un furnizor are o ofertă de aproximativ 1,02 lei/kWh și majoritatea furnizorilor, în funcție de cote de piață, sunt grupați în jurul valorii de 1,45 – 1,55 lei.

Asta m-a determinat să-i rog pe colegii din ANRE să facem o analiză să vedem exact cum se face prețul – care e media de achiziție a acestor furnizori pentru energie, să compunem prețul din toate tarifele pe care trebuie să le pună și să vedem la ce valoare ajungem, să vedem dacă valoarea de 1,45 – 1,55 e sustenabilă din punct de vedere al achiziției de energiei. Vă rog să nu-mi cereți mai multe detalii că până la finalizarea ei nu vreau să fac public mai multe lucruri”, a mai afirmat șeful ANRE.