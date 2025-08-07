Sprijinul exprimat în mod deschis de România pentru Ucraina a fost reafirmat de ministrul Oana Țoiu în timpul unei întâlniri oficiale la Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a primit un nou mesaj de solidaritate din partea autorităților de la București, într-un context în care securitatea întregii regiuni este pusă la încercare de agresiunea militară rusă.

Oficialul român a subliniat că România se poziționează ferm alături de Ucraina, apreciind rezistența și determinarea manifestate de această țară.

„Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate. M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României”, a declarat ministrul.

Mesajul vine într-un moment esențial pentru stabilitatea regională, fiind însoțit de angajamente clare în direcția cooperării bilaterale.

Colaborarea dintre România și Ucraina se extinde printr-un parteneriat strategic axat pe stabilitatea regiunii. Ministrul Oana Țoiu a subliniat că lupta Ucrainei contribuie și la protejarea libertății României și a Europei.

Eforturile Kievului sunt privite drept un bastion în fața amenințărilor de la granița estică a Uniunii Europene.

„Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență. Atâta timp cât Ucraina rezistă și securitatea noastră este mai bine protejată”, a afirmat ministrul român.

Oficialul a mai precizat că acest conflict nu a fost dorit de Ucraina, dar că determinarea sa în apărarea valorilor democratice este un motiv pentru sprijinul constant acordat de România.

În centrul discuțiilor s-a aflat și perspectiva unei păci sustenabile, bazate pe respectarea integrității teritoriale a Ucrainei.

Ministrul Oana Țoiu a menționat că obiectivul României este ca această pace să asigure o regiune stabilă și sigură, atât pentru vecini, cât și pentru propriul teritoriu. Un astfel de scenariu este strâns legat de parcursul european al Ucrainei.

„Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre”, a transmis ministrul.

Această viziune reflectă o strategie externă coerentă, bazată pe cooperare regională și sprijin politic ferm.

Temele de discuție dintre cei doi oficiali au inclus și oportunitățile de colaborare în sectoare cheie, cum ar fi industria de apărare și economia. România și Ucraina urmăresc să dezvolte proiecte comune care să aducă beneficii reciproce, consolidând legăturile bilaterale într-un context regional complex.

„Am discutat cu Președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări. Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români”, a precizat Oana Țoiu.

Această colaborare este privită ca un motor de dezvoltare economică și ca un mijloc de întărire a capacităților de apărare națională.

Un alt punct important al întâlnirii l-a reprezentat angajamentul României pentru integrarea europeană a vecinilor săi estici. Ministrul a reiterat că Bucureștiul rămâne un aliat de încredere pentru Kiev și Chișinău, în eforturile lor de apropiere de Uniunea Europeană.

„Am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”, a declarat oficialul român.

Acest mesaj subliniază rolul activ pe care România și-l asumă în susținerea unui viitor european comun, bazat pe solidaritate și stabilitate.