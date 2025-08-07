Posibilitatea unei opriri a războiului din Ucraina revine în atenția comunității internaționale, pe fondul eforturilor diplomatice ale administrației Trump. Secretarul de stat Marco Rubio și alte surse apropiate Casei Albe au transmis că Steve Witkoff, trimisul președintelui american, a prezentat o propunere concretă liderului rus Vladimir Putin.

Conform detaliilor apărute în presa internațională, pachetul include concesii teritoriale, ridicarea sancțiunilor și o reluare a relațiilor economice între Rusia și Occident.

Războiul din Ucraina ar putea intra într-o nouă etapă, dacă planurile președintelui american Donald Trump se concretizează.

Potrivit Bloomberg, acesta consideră că Vladimir Putin ar fi deschis la încheierea ostilităților dacă ar primi garanții legate de controlul asupra unor teritorii. Această presupunere a fost transmisă aliaților occidentali în timpul unei convorbiri telefonice, miercuri, la care a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Marco Rubio, secretar de stat al SUA, a confirmat că Steve Witkoff, trimisul special, a avut o întrevedere cu liderii de la Moscova și ar urma să revină la Washington cu o propunere concretă pentru un posibil acord de pace.

„Momentul exact al acestui lucru nu este discutat. Cred că ceea ce avem este o mai bună înțelegere a condițiilor în care Rusia ar fi pregătită să pună capăt războiului. Acum trebuie să comparăm asta cu ceea ce ucrainenii și aliații noștri europeni, dar în primul rând ucrainenii, desigur, sunt dispuși să accepte. Cred că pentru prima dată, poate de când a început această administrație, avem exemple concrete despre ce fel de lucruri cere Rusia pentru a pune capăt războiului. Nu am avut prea multe astfel de exemple până în prezent. Evident, ucrainenii au un cuvânt de spus în această privință. Trebuie să aducem cele două părți și cele două poziții suficient de aproape, astfel încât președintele Trump, cel care încheie negocierile în mod suprem, să se poată implica și să facă acest lucru să se întâmple”, a declarat Rubio într-un interviu acordat Fox Business Channel.

Informațiile din presa poloneză Onet oferă o imagine mai clară asupra conținutului propunerii aduse de Steve Witkoff la Kremlin.

Acesta ar fi înmânat lui Vladimir Putin o propunere complexă, care include atât beneficii pentru Rusia, cât și puncte mai sensibile pentru Moscova. Printre cele mai relevante aspecte se numără ridicarea sancțiunilor economice și revenirea la importul de energie rusă în țările occidentale.

Conform sursei citate, planul include și recunoașterea indirectă a controlului rusesc asupra unor teritorii ucrainene, prin amânarea discutării statutului acestora pentru o perioadă de 49 sau 99 de ani. Lista completă a propunerii cuprinde:

semnarea unui armistițiu între Ucraina și Rusia;

amânarea discuțiilor privind granițele pentru mai multe decenii;

ridicarea majorității sancțiunilor aplicate Rusiei;

reluarea importurilor de petrol și gaze naturale din Rusia;

lipsa unor garanții privind neextinderea NATO;

absența unui angajament legat de suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina.

Deși o întâlnire între Trump și Putin pare tot mai probabilă, Rusia nu pare deschisă la o întrevedere trilaterală care să includă și pe Volodimir Zelenski. Informațiile privind o eventuală participare a liderului ucrainean au fost discutate în cercuri restrânse de la Washington, însă Kremlinul a evitat să comenteze favorabil această variantă.

„Cât despre o întâlnire tripartită, despre care, dintr-un anumit motiv, Washingtonul vorbea ieri, aceasta a fost doar o mențiune a părții americane în timpul întâlnirii de la Kremlin. Dar acest lucru nu a fost discutat”, a transmis Iuri Ușakov, consilier prezidențial rus.

Potrivit acestuia, partea rusă nu a făcut niciun comentariu în legătură cu participarea lui Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz, în timpul căreia a accentuat importanța unei implicări europene în eventualele negocieri de pace.

Mesajul postat ulterior de Zelenski pe rețelele sociale indică preocuparea Kievului față de o posibilă înțelegere ruso-americană care să excludă Ucraina.

La rândul său, întrebat despre posibilitatea unei întrevederi cu Zelenski, Vladimir Putin a afirmat că nu se opune ideii, dar a subliniat că „nu sunt încă îndeplinite condițiile necesare”.

Atât Donald Trump, cât și Vladimir Putin și-au exprimat public interesul pentru organizarea unui summit bilateral. Potrivit președintelui rus, Emiratele Arabe Unite ar putea găzdui întâlnirea.

„Avem mulți prieteni care sunt gata să ne ajute să organizăm un eveniment de acest fel. Unul dintre prieteni este președintele Emiratelor Arabe Unite. Cred că vom decide, dar acesta ar fi unul dintre locurile potrivite, destul de potrivite”, a declarat Putin.

Confirmarea unui astfel de summit ar putea veni în curând, potrivit lui Iuri Ușakov, care a declarat că „săptămâna viitoare a fost desemnată drept dată de referință pentru întâlnirea liderilor, iar summitul este în curs de elaborare.”

Consilierul a mai adăugat că locația a fost deja convenită, urmând ca detaliile să fie anunțate oficial în scurt timp.