Donald Trump ar putea avea o întâlnire istorică, față în față, cu Vladimir Putin încă de săptămâna viitoare, potrivit unui oficial al Casei Albe citat miercuri, în contextul în care SUA intensifică presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În discuție nu este doar o întrevedere bilaterală, ci și posibilitatea unei întâlniri trilaterale la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, scrie Reuters.com.

Surse din administrația americană au declarat pentru Reuters că rușii și-au manifestat dorința clară de dialog, iar Trump, la rândul său, este „deschis unei întâlniri atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenskiy”, după cum a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Aceasta ar fi prima întâlnire directă la cel mai înalt nivel între liderii SUA și Rusia de la summitul Biden–Putin din iunie 2021, moment care a precedat invazia rusă pe scară largă în Ucraina cu aproape opt luni.

Miercuri, după o întâlnire la Moscova cu trimisul special american Steve Witkoff, președintele rus Vladimir Putin a discutat despre perspectivele unor noi negocieri de pace. Trump, într-o postare pe Truth Social, a vorbit despre „progrese semnificative”, deși a evitat să le califice drept o „descoperire majoră”. Surse din Kremlin au descris dialogul ca fiind „util și constructiv”.

Contextul diplomatic devine tot mai tensionat: Trump a stabilit vineri ca termen-limită pentru ca Rusia să accepte o încetare a ostilităților, avertizând că în caz contrar SUA vor impune sancțiuni secundare dure nu doar Moscovei, ci și țărilor care continuă să facă afaceri cu Rusia. Ținte potențiale: China și India.

„Probabil vom aplica tarife suplimentare și altor state. Una dintre ele ar putea fi China”, a declarat Trump miercuri, după ce a anunțat deja o taxă suplimentară de 25% pentru importurile din India pe fondul achizițiilor continue de petrol rusesc de către New Delhi. India a catalogat decizia drept „extrem de nefericită”.

La rândul său, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat Beijingul că achizițiile continue de petrol rusesc sancționat pot duce la tarife masive, notează surse diplomatice.

Potrivit New York Times, Trump i-a informat pe liderii europeni despre planurile sale, în cadrul unei convorbiri telefonice cu cancelarul german și alți oficiali de rang înalt. Berlinul a confirmat discuțiile și faptul că administrația Trump a furnizat informații despre stadiul negocierilor cu Rusia.

Între timp, Volodimir Zelenskiy a declarat că presiunile din ultimele zile asupra Rusiei „au avut efect” și că Moscova pare „mai dispusă să accepte un armistițiu”, deși și-a exprimat rezervele privind seriozitatea angajamentului rus:

„Principalul este ca ei să nu ne înșele în detalii – nici pe noi, nici pe SUA”, a spus liderul ucrainean în mesajul său nocturn.

Potrivit Bloomberg și The Bell, Kremlinul ar putea lua în calcul un moratoriu temporar asupra atacurilor aeriene, un gest ce ar marca o schimbare față de ultimele săptămâni de intensificare a loviturilor asupra Kievului.

Totuși, surse apropiate de Kremlin susțin că Putin rămâne sceptic cu privire la eficiența noilor sancțiuni americane și consideră că „obiectivele militare au prioritate în fața dorinței de a îmbunătăți relațiile cu SUA”.

În ultimele două luni, Rusia a lansat cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului, iar Ucraina a ripostat lovind rafinăriile rusești.

Summitul propus ar putea reprezenta cea mai importantă mișcare diplomatică pe tema Ucrainei din ultimii ani, însă succesul său rămâne, pentru moment, incert.