Orașul Plovdiv, al doilea ca mărime din Bulgaria după Sofia, va implementa o restricție temporară privind circulația vehiculelor mai vechi în zona centrală, valabilă între 1 octombrie 2025 și 30 aprilie 2026. Această măsură face parte dintr-un efort mai amplu al autorităților locale de a reduce poluarea aerului și de a proteja sănătatea publică.

Consiliul municipal a adoptat această decizie printr-o Ordonanță care stabilește „zone cu emisii reduse” în tot orașul, cu scopul de a diminua nivelul poluanților atmosferici nocivi. Propunerea a fost supusă unei consultări publice ample, în care au fost analizate numeroase sugestii și comentarii înainte de a fi aprobată forma finală, scrie agenția Novinite.

Regulamentul introduce două zone principale: un inel mai restrâns, denumit „Centru”, și o zonă exterioară mai mare, numită „Centrul Lat”. În cadrul acestor sectoare, vehiculele încadrate în grupele de mediu 1, 2 și 3 vor fi interzise pe durata celor șapte luni.

Măsura vizează reducerea emisiilor din transport, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și la protejarea mediului urban.

Municipalitatea intenționează, totodată, să lanseze un proiect suplimentar destinat „îmbunătățirii calității aerului și reducerii emisiilor de particule în suspensie”. Proiectul va fi finanțat prin grantul „Zone cu emisii reduse din transport” în cadrul Priorității 5 „Aer” a Programului de Mediu 2021–2027. Separat, consiliul a aprobat vânzarea a 13 apartamente deținute de municipalitate din Fondul „Locuințe de închiriat” către chiriașii actuali, o decizie menită să sprijine locuitorii și să eficientizeze administrarea patrimoniului public.

În cadrul aceleiași ședințe, consiliul a revizuit și aprobat raportul anual privind activitățile întreprinderilor publice municipale, cu excluderea instituțiilor medicale, pentru anul 2024. Aceasta oferă o imagine clară asupra modului în care au fost gestionate resursele și operațiunile întreprinderilor subordonate municipalității.

Raportul de execuție bugetară pentru anul 2024 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru, iar 41 de voturi au susținut revizuirea la jumătatea anului a execuției bugetului municipal și a utilizării fondurilor Uniunii Europene până la 30 iunie 2025. În plus, consiliul a decis alocarea a 300.000 de leva (echivalentul a 150.000 de euro) în bugetul pentru 2026 pentru a realiza „o evaluare fitosanitară a vegetației arboricole a orașului în toate districtele”.

Primarul Kostadin Dimitrov a subliniat importanța acestei inițiative, evidențiind necesitatea unei analize detaliate a infrastructurii verzi din Plovdiv și a modului în care aceasta poate fi îmbunătățită pentru beneficiul locuitorilor.

Această serie de măsuri reflectă angajamentul autorităților din Plovdiv de a combina protecția mediului cu dezvoltarea urbană sustenabilă, precum și dorința de a crea un mediu urban mai curat, mai sănătos și mai eficient pentru cetățeni.