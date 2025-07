Sectorul 1, pionier în digitalizarea parcărilor. Veniturile din abonamente finanțează infrastructura urbană

Sectorul 1 intră într-o nouă eră a mobilității urbane, după ce Consiliul Local a aprobat un pachet de măsuri care transformă fundamental modul de administrare a parcărilor.

Noul sistem, axat pe digitalizare, echitate și transparență, stabilește o premieră la nivelul Capitalei: toate sumele colectate din abonamente vor fi reinvestite direct în infrastructura sectorului – de la parcări moderne, la piste de biciclete și extinderea rețelei de transport public.

Plan multianual pentru reformă structurală

Modernizarea sistemului de parcare din Sectorul 1 va fi implementată în patru etape distincte, cu termene clare:

2025 – Audit complet al tuturor spațiilor de parcare disponibile, pentru a identifica atât nevoile reale ale locuitorilor, cât și potențialul de extindere.

2026 – Lansarea unui proiect pilot în zonele cu cel mai mare deficit de locuri de parcare.

2026–2027 – Generalizarea sistemului digitalizat la nivelul întregului sector, bazat pe o platformă informatică unică.

2028–2029 – Evaluare și ajustare a regulamentului, pe baza datelor colectate și a feedbackului cetățenilor.

Care vor fi tarifele practicate de municipalitate în Sectorul 1

Noua platformă digitală va monitoriza în timp real ocuparea locurilor de parcare și va elimina abuzurile, promițând transparență și alocare corectă. Locurile de reședință vor putea fi rezervate exclusiv de către riveranii aflați la maximum 100 de metri de domiciliu, iar abonamentele se vor emite pe un an, cu reînnoire automată.

În premieră pentru București, veniturile obținute din parcările de reședință și publice vor fi folosite strict pentru investiții în infrastructura de mobilitate urbană: modernizarea și extinderea parcărilor, amenajarea pistelor de biciclete, dezvoltarea transportului public și spații publice verzi.

Tarifele pentru parcările de reședință variază între 376 și 754 lei pe an, în funcție de zona aleasă. Pentru parcările publice, riveranii vor plăti 500 lei pe an, în timp ce restul șoferilor vor achita între 60 și 720 lei pe an.

Utilizatorii ocazionali vor putea folosi parcările cu 1 leu/ora sau 7 lei/zi (interval 08:00–20:00), iar parcările cu barieră vor avea un tarif de 3 lei/30 de minute sau 5 lei/oră. Abonamentele lunare pentru aceste parcări pornesc de la 150 lei.

Sectorul 1 acordă gratuitate la parcare pentru mașinile electrice și hibride, precum și pentru persoanele cu dizabilități, marcând un pas important spre un oraș mai prietenos cu mediul.

Toleranță zero față de parcarea ilegală

Noua strategie vine la pachet cu o înăsprire a regulilor pentru cei care parchează ilegal. Autovehiculele care blochează căile publice riscă taxe de 150 lei pentru blocare și 200 lei pentru ridicare, toate operațiunile fiind documentate cu fotografii și supraveghere din partea Poliției Locale.

Prin acest pachet de măsuri, Sectorul 1 devine primul din Capitală care direcționează transparent veniturile din parcări în beneficiul comunității. Strategia promite nu doar mai multă ordine, ci și investiții concrete în infrastructură, mobilitate durabilă și un mediu urban sănătos.