Tarifele pentru colectarea și gestionarea deșeurilor în Sectorul 4 ar putea fi majorate din nou, începând cu 1 ianuarie 2026, dacă proiectul de hotărâre propus de Primărie va fi aprobat în ședința Consiliului Local din 16 octombrie.

Este a doua creștere de acest tip într-un singur an, după cea din luna martie, când autoritățile locale au semnat un nou contract de delegare a serviciului public de salubrizare pentru următorii cinci ani.

Conform documentului aflat pe masa consilierilor locali, tariful total de gestionare a deșeurilor pentru persoanele fizice ar urma să urce ușor, de la 25,54 de lei pe lună, la 25,63 de lei pe lună, fără TVA. Deși creșterea poate părea minoră, ea se adaugă la alte majorări succesive aplicate în ultimii ani, care au dus la o creștere cumulată de aproape 20% în ultimul an și jumătate.

Structura tarifelor rămâne împărțită pe cele două categorii de deșeuri: „fracția umedă” și „fracția uscată”. Pentru prima, tariful rămâne neschimbat, la 18,41 lei de persoană, fără TVA, în timp ce pentru fracția uscată este prevăzută o creștere de la 7,03 lei la 7,22 lei.

Pentru agenții economici, însă, majorările sunt mai semnificative. Tariful total de gestionare, calculat pe metru cub, crește de la 398,39 lei/mc fără TVA la un tarif nespecificat deocamdată, urmând să fie actualizat în funcție de costurile fiecărei componente. Astfel, tariful pentru „fracția umedă” va ajunge la 273,41 lei/mc, iar pentru „fracția uscată” la 128,37 lei/mc, ambele fără TVA.

Propunerea de ajustare a tarifelor vine în urma unei solicitări înaintate de operatorul de salubritate Bin Go Solution S.R.L., transmisă Consiliului Local la 6 octombrie 2025. Compania a explicat că noile calcule țin cont de tariful de sortare actualizat printr-o altă hotărâre, intrată în vigoare la 1 octombrie, potrivit Buletin de București.

Această modificare a fost adoptată în regim de urgență, după ce licitația pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor a fost contestată și nu s-a finalizat. Pentru a nu bloca sistemul de salubrizare, contractul a fost atribuit direct firmei SOLIDE WASTE OPERATION SRL, iar tarifele de sortare au fost aprobate printr-o decizie rapidă.

Conform unui document intern al Primăriei Sectorului 4, operatorul Bin Go Solution S.R.L. s-a angajat să mențină tarifele actuale până la sfârșitul anului 2025, urmând ca noile prețuri să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Administrația locală justifică astfel majorarea prin creșterea costurilor de sortare, care influențează direct tarifele de colectare și transport.

Proiectul de hotărâre a primit avize favorabile din partea Comisiei pentru activități economico-financiare și a Comisiei pentru protecția mediului.

Dacă proiectul va fi adoptat, noile tarife se vor aplica automat tuturor consumatorilor, persoane fizice și juridice, din Sectorul 4. Majorarea se va reflecta direct în costurile lunare suportate de locuitori și firme, fiind prima ajustare legată de modificarea tarifelor de sortare.

O creștere similară a fost aprobată în martie 2025, când Consiliul Local al Sectorului 4 a adoptat o hotărâre prin care a uniformizat tarifele pentru populație și instituții. Acea decizie a venit după ce Primăria semnase, în noiembrie 2024, un nou contract de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a gunoiului, valabil cinci ani.

Atunci, tariful total de gestionare a deșeurilor menajere a fost stabilit la 2.234,12 lei/tonă, fără TVA, echivalentul a 398,39 lei/mc. În traducere, fiecare persoană plătea lunar 25,54 de lei pentru serviciile de colectare, transport și sortare a gunoiului.