O situație critică amenință sistemul de gestionare a deșeurilor în județul Timiș. La capătul unei analize complexe și după controale de mediu, autoritățile județene iau măsuri de urgență: deponeul ecologic de la Ghizela urmează să fie închis începând cu data de 20 octombrie, dacă nu se iau decizii în sens contrar. Decizia ridică multe necunoscute și implică riscuri pentru mediu, bugetul local și comunicarea socială.

Garda de Mediu a stabilit că celula 2 a depozitului de la Ghizela și-ar fi depășit capacitatea autorizată, motiv pentru care i-a cerut operatorului sistarea depozitării până pe 20 octombrie 2025.

În paralel, Consiliul Județean Timiș a comandat o expertiză care arată existența unor volume periculoase de levigat (220.000 m³) sub structura deponeului, ceea ce ar reprezenta „o bombă ecologică” ce pune în pericol solul și pânza freatică.

Conform studiului tehnic, volumul total de deșeuri măsurat în celula 2 ar fi de 1,15 milioane m³, depășind astfel limita autorizată de 1,127 milioane m³. În interpretarea autorităților județene, aceasta justifică decizia de închidere.

Retim, operatorul deponeului, respinge aceste acuzații de depășire și susține că există încă spațiu disponibil, estimând că gradul real de ocupare este de aproximativ 93,25 %.

În lipsa unei funcționări normale a Ghizelei, autoritățile au identificat soluții de urgență: deșeurile din județul Timiș ar urma să fie transportate spre deponeele din Arad și Hunedoara.În Consiliul Județean s-a aprobat un proiect ce prevede transportul a până la 65.000 de tone în județul Hunedoara, temporar, până ce situația de la Ghizela va redeveni stabilă.

Transportul pe distanță adaugă costuri semnificative în logistica sistemului de salubrizare și ridică întrebări legate de cine va suporta aceste cheltuieli — autoritățile sau cetățenii prin eventuale majorări de tarife.

Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, a declarat că analiza financiară este în derulare și nu e luată nicio decizie definitivă privind tarifele:

“Nu am finalizat analiza pe costuri, pe tarife. Există posibilitatea să fie o creștere a prețului pentru o perioadă scurtă, nu excludem această variantă. Există posibilitatea ca ea să nu crească, având în vedere că, cel puțin unul din cele două deponee, depozite de deșeuri – nu divulge care operează la tarife mult inferioare celor pe care le opera operatorul nostru în Ghizela și e posibil că această diferență de tarif să compenseze întreg transportul sau parte din transport. În orice caz, dacă va exista o creștere aceasta, nu va fi semnificativă și nu va fi pentru o perioadă de foarte lungă de timp”, spune Alfred Simonis.

Simonis a formulat acuzații dure la adresa operatorului, acuzând mușamalizare, colaborare lipsă din partea instituțiilor statului și lipsa trasabilității în gestionarea fondului special de ecologizare. De asemenea, a afirmat că Retim a contestat decizia ca gunoiul din Timiș să fie redirecționat în județul Hunedoara.

În reacție, Retim a emis un comunicat prin care dezminte acuzațiile și susține că situația a fost prezentată eronat. În viziunea operatorului, calculele publice făcute de autorități s-au bazat pe date din autorizația de mediu din 2012, care nu ar reflecta realitatea actuală.

Retim afirmă că nu s-a atins înălțimea de depozitare maximă permisă și că proiectul de închidere a celulei 2 nu impune ca spațiul să fie complet ocupat.

Autoritățile județene plănuiesc construirea unei celule 3 la Ghizela, estimând un termen de aproximativ opt luni pentru finalizare.

În paralel, CJ Timiș a demarat proceduri pentru înființarea unei firme proprii care să preia controlul asupra operării depozitului, înlocuind astfel responsabilitatea exclusivă a Retim în acest domeniu.

Prin acest demers, CJ urmărește să aibă un control mai direct asupra activităților de salubritate și management al deșeurilor pe plan județean.