În prezent, Primăria Sectorului 1 intenționează să introducă o taxă specială de salubritate și cere aprobarea Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Astfel, după instituirea acestei taxe, colectarea deșeurilor nu va mai fi gratuită pentru locuitorii sectorului.

Proiectul de hotărâre prin care Primăria Sectorului 1 solicită aprobarea CGMB va fi supus votului consilierilor locali în ședința de luni, 25 august, potrivit Buletin de București.

Valoarea taxei și modul de aplicare nu au fost încă stabilite, iar tariful pentru cetățeni și modalitatea de plată vor fi stabilite abia după ce consilierii municipali își vor exprima acordul.

Taxa va fi aplicată atât utilizatorilor casnici, cât și celor non-casnici, iar costurile vor fi ajustate în funcție de volumul și tipul deșeurilor produse, pe principiul „Plătești pentru cât arunci”, conform proiectului de hotărâre.

În prezent, serviciile de salubritate din Sectorul 1 sunt finanțate integral din bugetul local, iar cetățenii nu achită nicio taxă directă. Primăria sectorului susține că introducerea unei taxe devine necesară din cauza creșterii costurilor pentru colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor. De asemenea, se așteaptă ca această măsură să încurajeze responsabilizarea utilizatorilor în gestionarea deșeurilor.

„Creșterea costurilor aferente colectării, transportului, sortării și depozitării deșeurilor, precum și obligațiile legale privind atingerea țintelor de reciclare și reducere a cantității de deșeuri depozitate impun identificarea unor surse suplimentare de acoperire a cheltuielilor”, se arată în proiectul de hotărâre.

De asemenea, introducerea taxei speciale de salubrizare se regăsește printre recomandările comisiei mixte înființate în decembrie 2024, alcătuită din consilieri locali și funcționari publici, având ca scop gestionarea celor 148 de litigii dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest.

Acum o lună, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat majorarea tarifelor serviciilor prestate de Romprest, începând cu 1 august 2025. Hotărârea viza creșterea tarifelor pentru:

măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

curățarea și transportul zăpezii de pe domeniul public;

colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public;

colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase;

colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor provenite din activități de construcții și demolări.

Majorarea tarifelor a fost solicitată de Romprest, care, în schimb, a renunțat la tarifele de așteptare pentru toate utilajele din parcul auto.

În altă ordine de idei, amintim că toți locuitorii orașului Buftea sunt obligați să încheie un contract cu firma care asigură serviciile de salubritate, conform Regulamentului serviciului de salubrizare (Ordinul ANRSC nr. 97/2025). De asemenea, fiecare utilizator trebuie să declare corect numărul persoanelor din gospodărie care beneficiază de serviciile de salubritate.

Date contact operator:

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Sediu: șos. București – Ploiești, nr. 9-13, etaj 2, sector 1, București Telefon: 0241.747.3376 E-mail: office@iridexsalubrizare.ro

Punct de lucru Buftea: Strada Pepinierei, nr. 7 Telefon: 021.313.863 E-mail: buftea@ssb.ro

Persoane de contact: Mirea Gheorghe Claudiu – 0737.966.394 Badea Cristina – 0737.966.393



Atenție:

Refuzul încheierii contractului poate atrage o amendă între 500 și 1.000 lei (Legea 101/2006, art. 62).

În lipsa contractului, autoritățile pot aplica o taxă de salubrizare de până la trei ori mai mare decât tariful normal pentru cei care utilizează serviciul fără contract (Legea 101/2006, art. 51). Mai multe puteți afla aici.