Un nou ciclon, format în Marea Adriatică, se îndreaptă spre România. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), acesta va genera o perioadă prelungită de instabilitate atmosferică, ce va afecta întreaga țară.

Meteorologii au emis o informare meteo valabilă de duminică noapte până joi dimineață, interval în care sunt așteptate ploi consistente, vânt puternic și ninsori în zonele înalte de munte.

Mihai Timu, meteorolog de serviciu la ANM, a explicat:

„Vom avea și temperaturi în continuare sub normalul perioadei până la jumătatea săptămânii, maxime în general între 12 și 19 grade și minime între 3 și 12 grade în marea lor majoritate. Deci iată din nou, un episod cu precipitații mai intense și cu vânt, mai ales în partea de sud-est a țării”.

Specialiștii estimează că cele mai puternice precipitații vor fi înregistrate în zilele de marți și miercuri, în special în sudul țării.

„Cele mai puternice ploi sunt așteptate în zilele de marți și miercuri, în special în regiunile din jumătatea de sud a țării. Iar în Capitală, vedeți pe această hartă cum zona se colorează în mov — semn că ploile vor fi abundente. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă pot depăși local 90 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60-70 km/h”, spune corespondentul ProTV.

Episodul precedent de vreme severă a lăsat în urmă numeroase pagube, în special în București, unde peste 200 de copaci au fost doborâți, afectând autoturisme și locuințe. Pentru a evita situații similare, autoritățile au anunțat măsuri de pregătire pentru posibile intervenții.

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o avertizare de Cod Roșu de ploi abundente pentru mai multe județe din sud-estul României. Potrivit specialiștilor, județele Constanța, Călărași și Ialomița vor fi cele mai afectate, în intervalul marți dimineață – miercuri seară, când cantitățile de apă pot atinge valori între 110 și 120 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii explică faptul că în aceste zone se vor produce precipitații torențiale, cu acumulări rapide de apă și posibile revărsări ale cursurilor mici. Totodată, sunt posibile inundații locale și formarea de torenți, mai ales în zonele joase sau insuficient drenate.

„Cantitățile de apă pot depăși 110–120 l/mp într-un interval scurt, ceea ce creează risc major de inundații locale și torenți”, se arată în avertizarea transmisă de ANM, citată de Mediafax.

Avertizarea Cod Roșu vine după ce, în ultimele zile, mai multe regiuni ale țării s-au confruntat cu ploi persistente și vânt puternic. Situația este monitorizată atent de autoritățile locale și de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care au activat planurile de intervenție pentru prevenirea efectelor severe ale ploilor torențiale.

Populația este sfătuită să evite deplasările în zonele afectate și să urmărească în permanență informările meteorologice actualizate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis o serie de recomandări pentru populație, în contextul noilor fenomene extreme.

Sublocotenentul Ștefan Eduard, reprezentant al ISU, a declarat:

„Le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și activitățile care nu sunt necesare la exterior, de asemenea le recomandăm să evite zonele cu copaci, stâlpi și panouri publicitare, care pot fi desprinse sub influența vântului, le recomandăm să închidă ferestrele. De asemenea, dacă sunt precipitații le recomandăm să curețe rigolele care să permită scurgerea corectă a apei”.

Meteorologii au menționat că, pe măsură ce ciclonul va evolua, vor fi emise avertizări cod galben și cod portocaliu pentru regiunile cele mai afectate. Zonele vizate vor fi anunțate în funcție de intensificarea fenomenelor, iar autoritățile locale sunt în alertă pentru a interveni rapid în caz de inundații sau alunecări de teren.

România va avea un început de săptămână cu temperaturi neobișnuit de scăzute pentru luna octombrie. ANM avertizează că urmează trei zile cu vreme de iarnă, marcate de ploi persistente, vânt puternic și ninsori în zonele montane. În Oltenia și Moldova, rafalele vor fi mai intense, iar la peste 1.700 de metri altitudine se vor înregistra ninsori viscolite.

Elena Mateescu, directorul ANM, a precizat:

„Vorbim despre 70-100 l/mp, cu precădere în Oltenia, Dobrogea și Moldova, ninsori viscolite la altitudini mai mari de 1.700 de metri, având în vedere și intensificările de vânt de pe creste, care pot depăși 60-70 km/h, în timp ce în zonele mai joase din estul, sud-estul țării, vorbim despre viteze de 45-55 km/h.”

Informarea meteorologică este valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21.00, până joi, 9 octombrie, ora 10.00.

„Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25-50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70-100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie). În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă”, scrie pe pagina ANM.

Episodul de vreme rece va persista până la mijlocul săptămânii. Potrivit Elenei Mateescu, „acest episod de vreme rece durează până la mijlocul săptămânii, miercuri, când temperaturile la scara întregii țări se vor situa între 12-18 grade, cu minime de până la 10 grade. De vineri – sâmbătă însă, ar trebui să vorbim din nou despre temperaturi de 21 -22 grade.”

În București, vremea va fi predominant închisă luni, 6 octombrie, cu ploi moderate și temperaturi mai scăzute. Maximele nu vor depăși 17 grade, iar în timpul nopții se vor înregistra între 10 și 15 litri de apă pe metru pătrat.

Miercuri, 8 octombrie, se menține același regim de vreme rece, cu ploi sporadice și vânt moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 16 grade Celsius, iar cele minime între 8 și 10 grade.

Meteorologii estimează că, după mijlocul săptămânii, vremea va deveni treptat mai stabilă, urmând ca la finalul săptămânii temperaturile să revină la valori normale pentru această perioadă, apropiindu-se de 20-22 de grade Celsius în sudul țării.