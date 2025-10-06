Elena Udrea a emoționat internetul cu cea mai recentă postare de pe contul ei de Facebook, în care a împărtășit un colaj video dedicat fiicei sale, Eva Maria. Clipul începe cu imagini din primele luni de viață ale fetiței și se încheie cu momentul încărcat de emoție în care Udrea se întoarce acasă, după eliberarea din închisoare, surprinzându-și fiica. În filmare, micuța cade în genunchi de uimire și o îmbrățișează strâns pe mama sa — o scenă care a impresionat profund comunitatea online.

Pe fundal, fostul ministru al Turismului a ales melodia „O viață și o zi” interpretată de Alina Crișan, ale cărei versuri pline de sensibilitate – „În clipa în care te-am văzut un minut a devenit sărut, un sărut a devenit un an, o dragoste de roman…” – întregesc atmosfera de dor și iubire necondiționată.

Postarea a adunat în doar câteva ore peste 7.000 de aprecieri și peste 500 de comentarii, majoritatea mesaje de susținere și încurajare:

„Să vă dea Dumnezeu sănătate multă,bucurii și mulți ani împreună ! Să vă bucurați de tot ce vă bucură ! Sunt sigură că acești ani au marcat-o pe fetiță,dar au și întărit-o și-au pregătit-o pt.ce va urma. Când va mai crește va conștientiza că nu poți avea încredere totală în oameni. Să rămâneți acelaș OM pe care eu îl admir. Frumusețea dvs.naturală și eleganța au fost baza invidiei. Să fiți un om iertător,dar să nu-i uitați pe cei care v-au vrut răul. Vă doresc tot binele din lume și vă îmbrățișez cu sufletul ! Vă mulțumesc pentru filmuleț și pt.melodie ! Vă doresc fericire un infinit și încă o zi! Multă sănătate și nimic niciodată sa nu va mai despartă! / Ce familie frumoasa, dar si ce melodie superba! Să fiți sănătoși și fericiți alături de minunea din viața voastră…numai bine. Să fiți fericiți,întreaga viață! Vă doresc,tot binele din lume! Fericirea și îndurarea sa va însoțească în toate zilele vieții voastre! Fiți binecuvântați! Sanatate multa și mereu împreună, sunte ți o familie minunata.”

După perioada dificilă prin care a trecut, Elena Udrea spune că își dorește acum să recupereze timpul pierdut alături de fiica sa. Fostul ministru al Turismului a dezvăluit că, în ultimele luni, s-a dedicat exclusiv familiei, fără alte preocupări profesionale, iar acum, odată cu începerea școlii pentru Eva, plănuiește să revină treptat la activitatea sa.

Totodată, Udrea a anunțat că se va implica într-o asociație dedicată drepturilor omului și reintegrării persoanelor care au trecut prin detenție, dorind să ofere sprijin celor care se confruntă cu dificultăți similare celor trăite de ea.