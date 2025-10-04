Elena Udrea a revenit în urmă cu câteva zile în Parlamentul României, la invitația unui lider al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), marcând astfel prima sa prezență în clădirea legislativului după eliberarea din închisoare.

Fostul ministru al Turismului a participat la o dezbatere dedicată drepturilor deținuților, un subiect pe care l-a abordat și din perspectiva experienței personale (despre acest subiect am relatat pe Capital.ro chiar aici, înainte să se știe exact natura evenimentului de la Palatul Parlamentului).

Elena Udrea a atras imediat toate privirile prin ținuta elegantă pe care a ales-o, iar imaginile au circulat rapid în mediul online, după ce Adrian Alexandrov le-a postat pe pagina sa de Instagram.

Dezbaterea a fost organizată de către Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții, tema fiind „Reforma legii penale – prevenirea infracționalității, condamnare justă, vindecare, reintegrare socială, revenirea la normalitate”.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat proiectul de modificare a dispozițiilor generale ale Legii nr. 254/2013, care urmărește alinierea legislației execuțional-penale la standardele europene. Principalele obiective vizează respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, îmbunătățirea condițiilor din penitenciare, sprijinirea reintegrării sociale și modernizarea infrastructurii, alături de dezvoltarea resurselor umane.

Președintele Comisiei, deputatul AUR Laura Gherasim, a explicat că inițiativa a fost determinată de numeroasele sesizări primite de la cetățeni, dar și de verificările efectuate direct în penitenciare.

„Cum am ajuns la această inițiativă? În urma numărului foarte mare de petiții pe care le-am primit pe adresa Comisiei am început să vedem ce se întâmplă și dacă realitatea din teren, realitatea din penitenciare, este conform cu cele relatate de către petenți”, a explicat Laura Gherasim, potrivit Clujust.

În cadrul dezbaterii, Udrea a susținut că detenția ar trebui privită ca o ultimă soluție și a pledat pentru aplicarea mai frecventă a pedepselor alternative, neprivative de libertate.

Ea a afirmat că permisiile acordate deținuților nu trebuie considerate un lux, ci o modalitate esențială de menținere a legăturii cu familia, relație pe care a catalogat-o drept un factor determinant în procesul de reabilitare. Totodată, a arătat că, în practică, doar un procent foarte mic dintre deținute reușește să beneficieze de astfel de permise, chiar dacă îndeplinesc condițiile.

Udrea a avertizat că, în detenție, mulți oameni își consolidează comportamentele infracționale, ceea ce face ca reinserția socială după eliberare să fie aproape inexistentă.